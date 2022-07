Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi?/ Il tweet che allarma: “Gli amori finiscon

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, coppia in crisi?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi? Sembrerebbe impossibile, eppure nelle ultime ore la futura opinionista del Grande Fratello Vip 7 si è resa protagonista di un tweet che ha allarmato i suoi follower e che sembra appunto indicare che qualcosa nella sua vita privata non stia andando come deve.

“Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”, ha scritto Sonia su Twitter. Parole che lasciano trasparire un fondo di delusione per qualcosa vissuto personalmente. Eppure il messaggio non trova alcun chiarimento o specificazione da parte dell’opinionista che, dunque, lascia che si fomenti il dubbio di una possibile crisi con il compagno Paolo Bonolis. Lui, d’altronde, non fa alcun cenno ad un possibile momento di difficoltà con la Bruganelli.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le parole che accendono il sospetto di una crisi

A fa riflettere è il fatto che, proprio tra i tweet fissati in altro, ci sia un altro messaggio dedicato all’amore che lascia trasparire la delusione. “L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è…” si legge in un altro post della Bruganelli su Twitter. Non è chiaro se la sua sia una semplice riflessione sull’amore o se le sue parole rispecchino una situazione personale. Un dubbio che probabilmente sarà lei stessa a chiarire nelle prossime ore.

Intanto Sonia Bruganelli si prepara a tornare al Grande Fratello Vip 7 nel ruolo di opinionista. Al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe ma esordirà l’amatissima Orietta Berti. Quali sorprese ci regalerà questo inedito duo al Grande Fratello Vip 7?

L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è … — sonia bruganelli (@SBruganelli) May 8, 2021

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022













