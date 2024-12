Paolo Bonolis, il celebre conduttore è l’ex marito di Sonia Bruganelli: come sono i rapporti oggi

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono più marito e moglie da tempo ormai, ma il loro rapporto continua ad essere solido. I due, che hanno avuto insieme due figli, sono oggi grandi amici, anche se ognuno ha intrapreso una nuova vita. Paolo Bonolis, da anni icona della TV e conduttore amatissimo, è concentrato sui suoi impegni lavorativi e sulla famiglia, composta anche da altri figli e nipoti oltre a quelli che condivide con la Bruganelli. Quest’ultima, invece, ha ritrovato l’amore con il ballerino e coreografo Angelo Madonia.

In un’intervista risalente ad alcuni mesi fa a Verissimo, Sonia ha però sottolineato che Paolo rimarrà per sempre l’uomo più importante della sua vita: “È difficile trovare un uomo così, è un uomo moderno, veramente una persona libera che mi ha insegnato la libertà. – ha detto l’opinionista a Silvia Toffanin, aggiungendo – Siamo amicissimi, siamo confidenti, se ci rinnamoreremo? Chi può dirlo!”

Paolo Bonolis : “Perché è finita con Sonia Bruganelli”

Dal suo canto, Paolo Bonolis, nello stesso studio, ha ribadito l’affetto che lo lega ancora oggi alla sua ex moglie Sonia Bruganelli (che ha recentemente confessato di averlo tradito!), spiegando anche le motivazioni che hanno causato la loro separazione. “La vita è fatta così, ci sono cose cambiano e cose che permangono. Uno ci si adopera, questa è l’esistenza. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio finché uno dei due non cade. La vita è piena di sorprese, l’importante è farsi trovare preparati e con lo spirito sereno. Sono state prese in considerazione delle cose e basta, funziona così. Io comunque sto bene, le cose cambiano perché ad un certo punto non vanno così bene”, le parole del conduttore su Canale 5.