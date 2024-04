Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, perchè si sono lasciati?/ “I sentimenti ci sono ancora, ma…”

Paolo Bonolis e la ex moglie Sonia Bruganelli, perchè si sono lasciati? Dopo l’annuncio ufficiale della separazione, avvenuto lo scorso giugno, in varie occasioni i due hanno spiegato e raccontato i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione. Secondo quanto affermato più volte dal conduttore, tutto è iniziato quando la coppia ha iniziato a confrontarsi sul rapporto, che era diventato abbastanza sofferente, proprio per un certo malessere che la Bruganelli avrebbe sofferto a lungo, soprattutto per il fatto che, da qualche tempo più che una relazione coniugale era diventata una amicizia, forse intima e confidente, ma c’era comunque un aspetto fondamentale che mancava.

Per questo, in varie interviste lo stesso Bonolis ha affermato che i sentimenti ci sono ancora, aggiungendo anche di aver lottato fino alla fine per riuscire a salvare il matrimonio e che “non è escluso un ritorno“. Questa possibilità è stata confermata anche dalla ex moglie, visto che come ha dichiarato recentemente, non solo non ci sono rancori, ma i due sembrano divertirsi ancora a condividere del tempo insieme e soprattutto, c’è ancora una certa gelosia al pensiero di nuovi partner.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, separati ma ancora uniti dai sentimenti

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, hanno spiegato, dopo la separazione di aver deciso di comune accordo di restare in buoni rapporti e questo confermerebbe il fatto che in un certo senso ci sono ancora sentimenti di affetto profondo e di amore. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la coppia, in molte occasioni è stata vista insieme in atteggiamenti intimi e confidenziali, anche nelle occasioni pubbliche. E soprattutto, come sottolineano alcuni scatti pubblicati sul settimanale Diva e Donna, i due non si sono mai tolti la fede dal dito.

E, a distanza di mesi dalla scelta di terminare il matrimonio, le riunioni di famiglia sono ancora occasioni da condividere, anche con i loro figli. Come ha dichiarato la Bruganelli in una intervista recente, nella quale appunto parlava dell’importanza di mantenere i legami familiari solidi, anche dopo la conclusione di un rapporto d’amore: “Siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia ci fa sentire la paura. In casa invece percepisco solo sicurezza. Sempre“.











