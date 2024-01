Sonia Bruganelli: “Flirt con Antonino? Mi ha chiamato anche Belen”/ “Paolo ha fatto un errore…”

Sonia Bruganelli e la ‘nuova realtà’ senza Paolo Bonolis

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Sonia Bruganelli è tornata a parlare della rottura con Paolo Bonolis proponendo un ‘focus’ sulla sua attuale realtà da single. “Ora sono più soddisfatta della mia vita, sto recuperando: tutto ciò mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”. Inizia così l’ex moglie del conduttore, per poi aggiungere: “L’amore è fatto di tante cose, l’affetto non finirà mai… Quindi, sicuramente alcune delle caratteristiche di questo amore sono cambiate. Ci vorremo sempre molto bene ma le nostre strade stanno prendendo dei discorsi diversi”.

Proseguendo nel suo racconto, Sonia Bruganelli ha comunque confermato di avere ancora un ottimo rapporto con il suo ex marito Paolo Bonolis. In particolare, ha spiegato di aver trascorso con lui anche le festività natalizie. “Lui rispetta tantissimo i nuovi spazi, questa modalità e la situazione in generale. Lui rispetta tantissimo i nuovi spazi, questa modalità e la situazione in generale”.

Sonia Bruganelli e il retroscena sulla telefonata di Belen Rodriguez

Sonia Bruganelli – sempre a Verissimo da Silvia Toffanin – ha anche analizzato i possibili fattori che possono aver inciso sulla rottura con Paolo Bonolis. In particolare, ha indicato un particolare ‘errore’ del suo ex marito. “… Se lui ha fatto un errore, è forse quello di aver azzerato la nostra differenza di età e non dire: ‘Piano, goditi quello che desideri…’, spesso mi sono trovata da sola a dover affrontare tutto questo. Poi quando il mio papà non c’è stato più i nodi sono venuti al pettine. Era lui che faceva le veci quando Paolo non c’era, che mi diceva non ti preoccupare quando mi vedeva strana”.

Silvia Toffanin non poteva poi sorvolare sui recenti rumor di gossip, con particolare riferimento ad Antonino Spinalbese. Sonia Bruganelli ha nuovamente smentito le voci, svelando però un clamoroso retroscena. “Flirt con Antonino? Belen credo abbia pensato fosse vero, perchè mi ha telefonato… Io non potevo aiutarla perché non ero del ‘gruppo’. Io dicevo: ‘Non mi dire, non voglio sapere cose intime’… Sono stata anche lusingata perché lei è stata molto carina e io le ho detto che poteva essere anche mio figlio. Quindi assolutamente no!”.











