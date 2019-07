Paolo Bonolis “lingua in bocca” a un amico?/ “Scoop” che prende in giro i paparazzi

Paolo Bonolis prende in giro le paparazzate dei tabloid estivi pubblicando uno scatto che lo ritrae con un altro uomo. Il conduttore, che si è lasciato immortalare stretto nell’abbraccio di Mario Losio – amico di vecchia data e imprenditore in quel di Formentera – nell’immagine si avvicina scherzosamente con la lingua al suo compagno di avventura, con il chiaro intento di mimare quello che a tutti gli effetti potrebbe essere un bacio. L’immagine, postata dal conduttore e dall’imprenditore con la didascalia “Scoop”, è stata successivamente pubblicata anche dalla moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, che l’ha ripostata sulle sue story di Instagram con il chiaro intento di unirsi agli sfottò dei due vecchi amici. Nella calda estate 2019, lo scatto di Paolo Bonolis anticipa, con un pizzico di ironia, le chiacchieratissime paparazzate che i principali giornali di gossip realizzano a Formentera. Ma chi è l’uomo misterioso con il quale il noto mattatore di Canale 5 si è lasciato immortalare su Instagram?

CHI È MARIO LOSIO

Mario Losio è un imprenditore milanese, vecchio amico di Paolo Bonolis, che da diversi anni gestisce un locale molto noto a Formentera. Ex manager di Jovanotti, è il proprietario del celebre Big Store di San Francesco, un ristorante, bar e boutique, da anni punto di ritrovo irrinunciabile per le celebrità italiane in vacanza nell’isola spagnola. Il suo primo viaggio a Formentera, si legge su Casayentorno.com, risale al 1982, ma l’idea di trasferirsi e dare vita a un progetto così esclusivo sarebbe nata solo qualche anno dopo, in seguito alla separazione dalla moglie. Il suo noto locale è tappa fondamentale di molti vip e, in periodi più recenti, si legge sui social, si sarebbe trasformato in una catena con punti vendita minori. Negli scorsi anni, rivela inoltre Menchic.it, oltre all’amico Paolo Bonolis, dal Big Store sarebbero passati Alessandro Cattelan, Michele Mainardi, il pilota di rally Michele Mainardi, Roberto Cenci e tanti altri grandi nomi del panorama televisivo italiano.

