Paolo Bonolis, marito Sonia Bruganelli/ Un amore che va avanti da 25 anni

Amato da tutta Italia per i suoi programmi e per la sua grande ironia, Paolo Bonolis è il marito di Sonia Bruganelli. Un’unione che va avanti da 25 anni e che è stata coronata con il matrimonio nel 2022: il celebre conduttore e l’imprenditrice hanno messo al mondo tre figli, ovvero Silvia, Davide e Adele. Una relazione che ha avuto spesso delle connessioni anche in televisione, complici le apparizioni della coniuge al Grande Fratello Vip, ma non solo.

Paolo Bonolis prima di incontrare e di innamorarsi di Sonia Bruganelli aveva avuto già delle importanti storie d’amore. Dal 1983 al 1988 è stato sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina. Indimenticabile, poi, la lunga relazione con la showgirl Laura Freddi, nata nell’ambito della trasmissione televisiva Non è la Rai, da lui condotta per una stagione. Bonolis, inoltre, nel 2020 è diventato nonno per la prima volta grazie alla secondogenita Martina.

L’AMORE TRA PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Paolo Bonolis si è raccontato a tutto tondo e non poteva mancare un riferimento alla sua famiglia. Per quanto riguarda l’amore con Sonia Bruganelli, il conduttore ha rivelato che tutto procede benissimo. Una coppia molto affiatata, che si prende spesso in giro, anche perché secondo il presentatore se ci si prende troppo sul serio si finisce per non sopravvivere. “Lei mi bullizza tantissimo, ma mi fa ridere”, ha spiegato Paolo Bonolis nel salotto di Silvia Toffanin: “Con i figli ci prendiamo in giro a casa e ci divertiamo. Io sono anche il suo migliore amico e questo è uno dei piaceri e doveri dell’essere marito. Lei è anche la mia migliore amica”. Ai microfoni di Oggi, invece, Paolo Bonolis ha rivelato che i due sono tenuti insieme dalla voglia di esplorare mondi: “Io do delle cose a lei, lei a me. La diversità è bellezza, e tutti i giorni produce un piacevole “sfreghìo”, che fa calore, scintille. Siamo come due pietre focaie”.

