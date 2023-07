Paolo Bonolis “resta nell’ombra di Sonia Bruganelli”/ La coppia insieme in vacanza dopo la rottura, ma…

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: insieme a Formentera dopo la separazione

Formentera è spesso meta ambita dai Vip di casa nostra per trascorrere le vacanze estive, e anche quest’anno non fa eccezione. Chi si sta godendo il sole e il mare delle Baleari è sicuramente Sonia Bruganelli. Archiviati gli impegni televisivi e in vista del ritorno dietro le quinte degli show Mediaset, a partire dall’autunno, l’ex opinionista del GF Vip si sta godendo le vacanze con i figli e un gruppo di amici. E con lei ci sarebbe anche Paolo Bonolis.

Pechino Express, ex 'Avanti un altro' tra i concorrenti?/ La candidatura di Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri

Nonostante la coppa abbia ufficializzato la fine del loro matrimonio poche settimane fa, resta comunque unita e in sintonia. Lo avevano confermato entrambi, d’altronde, che il loro rapporto non si sarebbe affatto sfaldato, e avrebbero continuato a vedersi e stare in armonia, anche e soprattutto per il bene dei figli. Anche il conduttore, dunque, si sta godendo le vacanze a Formentera, ma evitando di essere immortalato sui social e cercando di rimanere per quanto possibile nell’ignoto. “Bonolis resta nell’ombra di Sonia e anche i settimanali evitano le paparazzate del caso che, se volute, potrebbero tranquillamente finire in copertina“, si legge su Fanpage, che riporta come alcune fonti consultate dalla testata abbiano confermato che anche il conduttore tv si trova sull’isola assieme all’ex moglie.

Avanti un altro, chi sarà la prossima 'Bonas'?/ Sonia Bruganelli: "Antonella Fiordelisi? Fake news"

Paolo Bonolis, meno apparizioni sui social di Sonia Bruganelli

Dunque nulla sembra essere cambiato rispetto a prima. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nonostante la fine del matrimonio, continuerebbero a trascorrere le vacanze insieme a Formentera, meta che è stata per anni il loro nido d’amore durante l’estate. Quello che cambia, forse, sono le minori apparizioni di coppia sui social: entrambi preferirebbero non farsi vedere assieme, ma godersi comunque le vacanze in compagnia dei figli e degli amici, nel segno dell’armonia più totale e del bene che, in fondo, ancora li lega.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al party di 'Ciao Darwin'/ Il conduttore: "Questa è l'ultima edizione"

L’ex coppia si gode dunque il relax a Formentera, in vista del ritorno in tv a partire da settembre. Paolo Bonolis darà il via ad una nuova edizione di Avanti un altro! e tornerà con lo show Ciao Darwin. Sonia Bruganelli continuerà a lavorare dietro le quinte dei programmi del conduttore e, sembra ormai una certezza, rinuncerà alla poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip. Ma anche per lei il lavoro di certo non mancherà.











© RIPRODUZIONE RISERVATA