Paolo Bonolis: “Separazione da Sonia Bruganelli in copertina? Fatto per i figli”/ “Sanremo? Lo rifarò ma…”

Paolo Bonolis, addio alla TV con la prossima conduzione del Festival di Sanremo? Le parole del conduttore

Paolo Bonolis è il protagonista di una lunga intervista a Vanity Fair, nella quale ha affrontato alcuni aspetti della sua vita privata oltre che di quella lavorativa. Dopo aver ribadito la volontà di abbandonare le scene, ma non subito, il celebre conduttore ha ammesso che forse questo addio arriverà con la sua prossima conduzione del Festival di Sanremo. “Il festival? Sì, può darsi che lo rifarò. – ha ammesso – A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del festival”, ha sottolineato Bonolis, spiegando che questa “Potrebbe essere una bella chiusura“ della sua carriera.

Sonia Bruganelli gela Artur Dainese: "Tu fai reality, io sto qua e parlo"/ "Non far passare che sei sincero!"

Si è detto comunque felice che la conduzione del prossimo Sanremo sia affidata a Carlo Conti: “sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. – ha ammesso Bonolis – Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte”.

Bruganelli contro Artur all’Isola dei Famosi/ “Pura strategia la sua, salva Samuel perché forte al televoto”

Paolo Bonolis, la separazione da Sonia Bruganelli e la lite con Antonio Ricci

E a proposito di conduttori, Paolo Bonolis, tra le giovani leve, ha ammesso di apprezzare Stefano De Martino. Poi, nel corso dell’intervista, ha fatto cenno alla lite avuta con Antonio Ricci, dichiarando: “Mi fece qualcosa di spiacevole, e glielo dissi in diretta a Domenica in. Accettai di fare i pacchi, andando contro Striscia, anche per questo”. Infine non è mancata una battuta sulla separazione da Sonia Bruganelli fatta attraverso un servizio su Vanity Fair, nonostante abbia sempre professato il desiderio di mantenere riservata la sua vita privata. Bonolis ha spiegato: “L’abbiamo fatto per i figli, ai quali avevamo già parlato privatamente. Abbiamo scelto una strada ufficiale per evitare che fossero investiti dal gossip”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA