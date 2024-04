Paolo Brosio ‘cerca moglie’ a La Volta Buona/ Tra le pretendenti Jessica Morlacchi: “Hai comprato casa?”

Tanti amori nella sua vita, tante donne belle intelligenti hanno condiviso momenti di vita con Paolo Brosio. Il giornalista è stato oggi ospite a La Volta Buona, forse ignaro di cosa aveva preparato per lui Caterina Balivo. La conduttrice ha simpaticamente ideato un format per aiutare il collega a trovare moglie, dato che da tempo il suo cuore risulta libero ma ancora aperto a nuove liaison ed emozioni a tinte rosa.

Paolo Brosio ‘cerca moglie’: potremmo intitolare così il siparietto andato in onda quest’oggi a La Volta Buona, una sorta di spin-off della trasmissione con protagonista le ambizioni sentimentali del giornalista. In studio sono arrivate anche le pretendenti al grande passo: Ira, Emma, Chiara e anche un volto noto del mondo dello spettacolo, Jessica Morlacchi.

Ognuna delle pretendenti al cuore di Paolo Brosio si è espressa con poche battute di presentazione ma pare aver fatto breccia nel conduttore una particolare affermazione di una delle pretendenti, Chiara. La giovane ha infatti spiegato: “Mi sono lasciata da poco, sono sincera: ancora penso al mio ex però mi hanno detto tutti di provare a fare ‘chiodo scaccia chiodo’… “. Il giornalista per l’appunto, con fare ovviamente scherzoso, si è detto interessato proprio a quest’ultimo aspetto.

Decisamente ilare la presentazione di Jessica Morlacchi che è riuscita a strappare più di un sorriso nel rispondere all’annuncio di Paolo Brosio ‘cerca moglie’. “Io in cucina sono un disastro, però ti devo dire una cosa: sei stato già sposato due volte, la tua vita l’hai fatta. Io sono più giovane di te quindi sono io a dover capire delle cose: hai la casa di proprietà?”. Arriva poi il momento del verdetto, il giornalista può scegliere solo due delle pretendenti: “Dare una risposta adesso mi stressa, vorrei portarle via tutte e approfondire… A occhio, Jessica mi potrebbe interessare; ma se mi mette spalle al muro con il notaio non lo so! Se devo sceglierne due, dico Jessica e Chiara”.











