Paolo Brosio cerca moglie a La Volta Buona/ Quattro pretendenti e c’è Jessica Morlacchi: “C’è da combattere!”

Paolo Brosio ‘tronista’ a La Volta Buona: Caterina Balivo pronta a trovare moglie al giornalista

Caterina Balivo ha una missione: trovare una fidanzata/moglie a Paolo Brosio. Dopo un primo tentativo fatto qualche tempo fa, in una puntata de La Volta Buona, ci riprova, annunciando che tante sono le donne che hanno scritto per conoscerlo. Una ad una, Balivo legge i messaggi delle pretendenti di Paolo Brosio. La prima è Valentina: “Mi ha colpito il suo attaccamento alla famiglia e il fatto che ami molto viaggiare”, confessa la donna, che arriva in studio e si presenta poi a Brosio.

Segue poi Alessia, che scrive: “Sono cotta di Paolo Brosio. Un po’ di anni fa sono partita da Palermo apposta per conoscerlo e l’ho incontrato a Massa Carrara 12 anni fa, però mi l’ho fatto anche un po’ innamorare. Io però mi sono innamorata di lui attraverso un suo libro. Ho 47 anni, sono single e sono la classica ragazza mediterranea. Ho avuto anche una storia con un uomo, però gira e rigira, la mia testa va sempre a Paolo.”

Fiume di pretendenti per Paolo Brosio a La Volta Buona: c’è anche Jessica Morlacchi!

Per Paolo Brosio ha scritto anche Deborah: “Tutti si fermano alla mia bellezza. Non ho mai modo quanto io sia intelligente, colta e simpatica. Credo che Paolo abbia la sensibilità giusta per capire le mie qualità.” In realtà è Jessica Morlacchi, che si era già presentata come sua pretendente nel precedente tentativo di Caterina Balivo.

Ultima pretendente di Paolo Brosio a La Volta Buona è la signora Antonella: “Mi piacerebbe conoscerti. – è l’appello lanciato allo scrittore e giornalista – Ho letto diversi libri tuoi, sei una persona molto spirituale e io sono molto attratta da queste cose.” Di fronte a queste pretendenti, Brosio si dice in imbarazzo: “Sono un pochino a disagio.” Poi decide di rivedere Valentina e Alessia. Nascerà l’amore?

