PAOLO BROSIO/ “Fidanzato? La mia situazione sentimentale un ginepraio…” (Grande Fratello Vip 2020)

Paolo Brosio si prepara a portare una ventata di fede nella Casa più spiata d’Italia. Il noto giornalista sarà infatti tra i concorrenti del Gf Vip 5 che da oggi, lunedì 14 settembre 2020, prenderà il volo sul piccolo schermo di Canale 5. Non è la prima volta che Brosio partecipa ad un reality: basti pensare la sua recente presenza a L’Isola dei Famosi e tutte le polemiche annesse. Intanto le case scommesse italiane hanno già detto la loro su chi potrebbe essere il vincitore di questa nuova edizione. A discapito di quello che potrebbero pensare le malelingue, Brosio è più che quotato: 4,50 per Stanleybet e un secondo posto che lo tiene lontano di pochi centesimi di punti da Tommaso Zorzi. Eppure poche settimane fa il giornalista aveva smentito in modo categorico che sarebbe stato fra i protagonisti della Casa.

“Non vado, niente Grande Fratello Vip per me”, aveva detto al direttore di Novella 2000. La sua presenza però è certa, tanto che Pupo ha rivelato al settimanale Chi di avere un’opinione particolare sul giornalista: “Non vorrei incrociare Paolo Brosio perchè prega un po’ troppo per i miei gusti”.

PAOLO BROSIO: “LA MIA SITUAZIONE SENTIMENTALE? SONO IN UN GINEPRAIO”

Paolo Brosio riuscirà a prendere le distanze dalle numerose tentazioni che vivrà al Grande Fratello Vip 2020? I telespettatori ricordano bene quando accaduto alle Honduras durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e quanto Sara Altobello sia riuscita a fargli perdere la testa. Ora che si ritroverà in una Casa in cui le donne non mancheranno di certo, cosa farà il giornalista per non cadere nel baratro della lussuria? Da quanto ne sappiamo però, Brosio si trova in una situazione sentimentale molto particolare. “Sono in un ginepraio”, ha confessato di recente a Sorrisi, senza però aggiungere altro. “Della convivenza non mi spaventa niente”, ha detto invece riguardo all’esperienza nel reality, “si esce sempre arricchiti anche dal contrasto”. In base alle sue promesse, Paolo prevede di essere uno dei più collaborativi della Casa e ascolterà tutti, anche se pretenderà lo stesso atteggiamento anche dagli altri. Il giornalista poi ha rivelato di non pensare alla vittoria finale.

Anche se in molti lo danno fra i maggiori pretendenti al trono del vincitore, Brosio ha rivelato di aver accettato l’ingaggio sia per curiosità sia per portare avanti un progetto personale importante. “Ho chiesto a Mediaset un aiuto sotto forma di spot solidali per realizzare il mio progetto di costruire un pronto soccorso a Medjugorje”, ha dichiarato.



