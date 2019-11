Paolo Brosio “rapito” da Barbara d’Urso/ Sgambetto alla Panicucci e Del Debbio

Colpo di scena in casa Mediaset dove potrebbe esplodere una vera e propria bomba per mano di Barbara d’Urso. Ebbene sì, la signora di Canale 5 ha deciso di blindare, con un contratto di esclusiva (anche se non si capisce bene perché), il buon Paolo Brosio. Alla luce degli ascolti tv raggiunti da Pomeriggio 5 quando proprio Paolo Brosio era ospite per parlare delle due suore incinta (e della corruzione presente nella Chiesa), Barbara d’Urso ha pensato bene di blindare il giornalista per i suoi programmi e non a parole ma proprio con una sorta di esclusiva firmata che gli impedirà di andare in altre trasmissioni. Non stiamo parlando di un trasloco da Mediaset alla Rai ma nella stessa struttura magari proprio lo stesso corridoio solo che dall’altra parte ci sono Federica Panicucci e Paolo Del Debbio. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista che in lungo post su Instagram spiega che non potrà essere ospite, come promesso, di Diritto e Rovescio, ma nemmeno di Mattino5 proprio in nome di questa esclusiva.

PAOLO BROSIO “ESCLUSIVA DI POMERIGGIO 5 E LIVE NON E’ LA D’URSO”

In particolare, Paolo Brosio scrive: “Purtroppo, per questa settimana, non potrò più partecipare a causa di un contratto di esclusiva e priorità con i programmi di POMERIGGIO 5, LIVE NON E’ LA D’URSO, quest’ultimo in prima serata lunedì prossimo 11 novembre. Stessa identica situazione per domani mattina venerdì 8 novembre con MATTINO 5 dove avrei dovuto partecipare ad una puntata già concordata settimane fa con lo spazio curato da Federica Panicucci”. Al momento queste sue ospitate non risultano essere del tutto annullate visto che lui stesso parla di uno slittamento anche se non sa ancora quale sarà la data scelta per questo suo ritorno. Rimane il fatto che chi segue le trasmissioni Mediaset sa bene che è Federica Panicucci la prima ad interessarsi a Paolo Brosio parlando di preti da sposare e peccati nella Chiesa ma adesso dovrà ringraziare la sua storica “rivale” per questa beffa.

Ecco il post di Paolo Brosio:





