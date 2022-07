Paolo Cannavaro orgoglioso del figlio Adrian: “Vai per la tua strada”/ Il futuro a…

Tempo di preparazione estiva, tempo di saluti. Ci si prepara, in ogni categoria, ad affrontare un nuovo impegnativo campionato. E chi sogna un giorno di calcare i campi di Serie A sa bene tutti i sacrifici che dovrà fare, a maggior ragione se ha avuto in casa l’esempio di quanto sia dura arrivare in alto. È il caso di Adrian Cannavaro, figlio di Paolo e nipote del campione del mondo Fabio, che sogna di ripercorrere le orme del papà e dello zio. Il giovane, che gioca nel Sassuolo, è pronto a cominciare un’altra stagione e ad affrontare tutti i sacrifici che questo richiede, tra cui il duro addio alla propria famiglia.

Proprio Paolo Cannavaro, sui social, ha postato una foto del ragazzo che in stazione, con la valigia in mano, si dirige verso i treni. L’ex calciatore ha dedicato dolci parole al figlio Adrian, che ha scelto di seguire proprio le sue orme. “Ed un altro figlio se ne va per la sua strada… Vai a papà e ricorda… Testa alta, petto in fuori e gamba tesa” ha scritto l’ex difensore tramite le Instagram Stories. Una dedica da papà orgoglioso.

Adrian Cannavaro ha compiuto 18 anni appena due mesi fa. Nato il 10 maggio 2004, ha manifestato l’amore per il calcio fin da piccolo, scegliendo dunque di inseguire le orme di famiglia. Difensore come il papà, Adrian gioca nel Sassuolo, squadra dove proprio Paolo ha concluso la sua carriera nel 2018. Nella scorsa stagione, il difensore classe 2004 ha giocato nell’Under 18, con la quale ha messo a segno 25 presenze e un gol. Per lui anche una partecipazione importante al Torneo di Viareggio: con il club neroverdi ha giocato 6 gare e segnato addirittura 2 gol nella competizione, ma non finisce qui.

Il Sassuolo, infatti, ha trionfato nel prestigioso trofeo, guidato proprio da Adrian, per l’occasione capitano. Un successo importante in un panorama di tutto rispetto per quanto riguarda i campionati giovanili. Nella stagione che sta per cominciare, Adrian dovrebbe indossare ancora la maglia neroverde. Per lui, però, ci sarà il salto di categoria. Cannavaro dovrebbe infatti essere tra i protagonisti del Sassuolo Primavera.











