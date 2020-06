Paolo Carta, compagno Laura Pausini/ L’amore lontano dalle luci dello spettacolo

Pubblicità

Paolo Carta sta vivendo un periodo felice: quarantena a parte, il suo mondo non può che essere pieno al fianco della compagna Laura Pausini e della figlia nata dal loro rapporto. “In mezzo c’è tutto il resto e tutto il resto è giorno dopo giorno. E giorno dopo giorno è silenziosamente costruire”, ha scritto la cantante sui social, citando la canzone Costruire di Niccolò Fabi. Nella foto troviamo la famiglia felice al completo: Laura e Paolo indossano gli occhiali da sole per proteggersi dai raggi che colpiscono il petto dell’artista. Un momento intenso e di pace, sottolineato anche dal mare visibile sullo sfondo. Clicca qui per guardare la foto di Laura Pausini e Paolo Carta. I tre compaiono spesso sui social di entrambi gli artisti. Uno degli ultimi scatti vede Paolo e Laura con le mascherine, i colori dei capelli molto simili. “Bonnie e Clyde”, scrive lei. “Ma secondo te, Paolo sarebbe più fan o accompagnatore”, scrive un utente in particolare. “Accompagnatore anche di se stesso e dei suoi preferiti”, risponde la cantante. “Posso? Hai un fidanzato bono”, scrive un’altra ammiratrice. E anche in questo caso Laura si lancia in commenti scherzosi. “Grazie tesoro… anche lui ha una fidanzata bona”, scrive.

Paolo Carta, compagno Laura Pausini: non ama i social, ma…

Paolo Carta non ama molto i social, ma a differenza della compagna Laura Pausini, pubblica spesso foto che li ritraggono insieme. Il musicista, la cantante e… la loro fragolina, come la chiama il papà. Ovvero la figlia Paola, nata dal grande amore scoppiato fra i due genitori. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Laura Pausini sarà uno degli ospiti che vedremo in prima serata su Rai 1 grazie a Buon compleanno… Pippo. Laura poi ha festeggiato il suo 46° compleanno poche settimane fa, in compagnia del produttore e chitarrista con cui è legata da quindici anni e la piccola di casa, che ormai ha 7 anni. E anche Carta ha spento 56 candeline nel mese di aprile. “Chi pensa di aver visto il sorriso più bello, non ha ancora visto il tuo“, ha scritto la cantante sui social in quell’occasione. Da quando fra loro è scoccata la scintilla in quel concerto di Parigi, non si sono mai più lasciati. “So che il nostro amore è nostro e non dei social network”, aveva scritto Laura due anni fa, “ma non è colpa mia se mi esplode il cuore quando parlo di noi”.

Foto, immagine di famiglia





