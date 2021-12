Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone/ Coronato il loro sogno d’amore

A distanza di più di dieci anni dalla sua elezione (si deve risalire al 2008), Miriam Leone resta una delle Miss Italia più amate. Tra i motivi del suo successo c’è certamente la sua semplicità, ma anche la sua capacità di tenersi lontana dalle indiscrezioni del gossip. Non a caso, si è parlato di lei soprattutto per i successi che è riuscita a ottenere in ambito professionale (è una delle attrici più apprezzate), piuttosto che per la sua vita privata.

Miriam Leone e Paolo Corullo/ Un matrimonio lontano dai riflettori: "Non avevo mai...

Poco tempo fa l’artista ha coronato il suo sogno d’amore e ha giurato amore eterno a Paolo Carullo, che era al suo fianco da un paio d’anni. Praticamente fino a che si è arrivati a ridosso della data non si sapeva niente del rapporto che legava la bella siciliana a quello che è poi diventato suo marito. Non è un caso che lei abbia scelto di coronare il suo sogno d’amore nella sua isola, nella cattedrale di Scicli.

Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino Di Capri/ Perchè si sono lasciati?

Chi è Paolo Carullo: il marito di Miriam Leone

Ma chi è Paolo Carullo, l’unico che è stato in grado di fare capitolare la bellissima Miriam Leone? L’uomo ha in comune con la moglie le origini: entrambi infatti sono siciliani e restano legati alla loro terra, pur non vivendo più lì per motivi di lavoro.

Nel momento in cui ha iniziato gli studi universitari, Carullo ha deciso di trasferirsi a Milano, dove si è laureato in Economia e Finanza. Attualmente è un manager di successo presso la società Aliante Partner. Tra le sue passioni c’è anche la musica: lui è infatti un musicista, che ha creato con l’amico Matteo Roveda la Apple Jay Band, duo di musica elettronica, uno dei suoi generi preferiti.

Micaela, Manuela e Marta Boldi, le figlie di Massimo/ Chi sono e il loro rapporto

Solo a nozze ormai celebrate sono apparse sui social le loro prime immagini di coppia (lui ha un profilo privato).



© RIPRODUZIONE RISERVATA