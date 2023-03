Paolo Ciavarro “benedice” gli Incorvassi/ “Sono molto contento della storia fra loro”

Paolo Ciavarro approva la relazione tra Micol e Tavassi: le sue parole

Paolo Ciavarro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite del GF Vip Party condotto da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino ha svelato cosa pensa della coppia tra Micol Incorvaia, sorella della sua compagna Clizia, ed Edoardo Tavassi.

Il figlio d’arte ‘promuove’ gli Incorvassi: “Uscita a quattro? Questo è inevitabile, Clizia e Micol sono talmente legate, in realtà non vedo l’ora. Edoardo, forse perchè è di Roma, mi sembra di conoscerlo da una vita poi abbiamo parecchi amici in comune. Sono molto contento anche di questa storia che è nata fra loro e, adesso che ci avviciniamo alla fine, comincia la parte un po’ più dura, confrontarsi con la realtà. Sai là dentro sembra facile, poi esci e c’è il lavoro la vita di tutti i giorni, fare Milano-Roma.” Dunque, il cognato di Micol sembra approvare la sua relazione con l’ex naufrago avendo una simpatia per lui.

Paolo Ciavarro ricorda i difficili primi mesi con Clizia, dopo il GF Vip

La distanza geografica tra Micol Incorvaia e Tavassi (lei vive a Milano, lui Roma) ha ricordato a Paolo Ciavarro le difficoltà con Clizia. Una volta usciti dal Grande Fratello Vip, infatti, la coppia ha dovuto proseguire la storia a distanza: “E’ la storia che si ripete, anche per me e Clizia è stato lo stesso inizialmente.”

E ancora: “Io abitavo a Roma e lei a Milano, abbiamo fatto i primi mesi a distanza e sono stati molto molto duri. Li abbiamo fatti durare davvero poco perchè nel giro di tre mesi siamo andati a convivere“. L’assistente di Forum ha anche risposto in merito ai Donnalisi, essendo amico di Donnamaria ma non molto simpatizzate per Antonella Fiordelisi: “Fuori dalla casa ci sarà la vera prova del nove. Io metterò tutta la mia diplomazia questo ci tengo a dirlo.”

