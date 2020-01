Paolo Ciavarro/ Clizia Incorvaia lo rifiuta: “Per me è finita!” (Grande Fratello Vip)

Dopo aver dato lo stop, Paolo Ciavarro sembra essere ritornato sui suoi passi al Grande Fratello Vip 4. Sappiamo infatti che fra lui e Clizia Incorvaia è nata un’amicizia in particolare, ma alcuni giorni fa il figlio di Eleonora Giorgi ha sottolineato di sentire attrazione per la concorrente. In seguito alla diretta dello scorso lunedì, qualcosa sembrava cambiato proprio in questa direzione. Soprattutto perchè Paolo ha proposto a Clizia di uscire insieme e di raggiungere un posto a Fregene “super romantico”. Parole che hanno subito riacceso le speranze dei sostenitori della coppia, ma che si sono infrante quando la Incorvaia ha detto no. Questo non ha impedito comunque a Ciavarro di riprovarci ancora. Dopo averla fatta sedere fra lui e Pago, il discorso ritorna alla cena a Fregene. “Fa l’altolocata. Lei vuole altri lidi”, dice il ragazzo al cantante, “non ha capito, la cosa non è quella”. Evidentemente il progetto di bersi due birre non è piaciuto all’influencer. “Cosa c’è di più romantico: telo…”, ha continuato lui. “Piuttosto portami su una spiaggia wild, selvaggia…”, commenta lei parlando con l’artista, “guida il mozzo… [gozzo, ndr], una barca a vela”. In modo ironico i tre hanno continuato a discutere della cosa: Paolo ha anche provato a convincere Clizia con la spiaggia libera di Fregene, ma fra una risata e l’altra non c’è stato niente da fare. “Per me è finita”, ha concluso. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

PAOLO CIAVARRO AL GRANDE FRATELLO VIP: LE PAROLE DI PAPÀ MASSIMO

Paolo Ciavarro è ancora in gara e più trascorre il tempo al Grande Fratello Vip 4, più riesce a mietere cuori fra le telespettatrici. Merito anche della sua bellezza, un’unione perfetta delle caratteristiche dei due genitori, ma anche dei suoi modi di fare molto gentili. “Eravamo a pesca, il mese scorso”, racconta intanto il padre Massimo Ciavarro al settimanale Chi, “Mi guardia e mi fa ‘Che dici papà?’. Io muto. Chiarissimo: sua madre è contentissima che lui lavori nel mondo dello spettacolo, io un po’ meno perchè conosco il ‘sali e scendi’ della giostra. Però che posso fare? Ho sentito la sua voglia. A questo punto, che giochi bene le sue carte”. Non è un mistero che Ciavarro Jr da piccolo amasse il calcio, tanto che persino la Roma ha provato a reclutarlo. Dopo aver dedicato la giovinezza allo stop, il ragazzo però ha deciso di rifiutare l’incarico e concentrarsi sullo studio. “Adesso vorrebbe fare il conduttore e io lo promuovo perchè studia, parla bene l’inglese, è laureato, ama lo sport ed è disciplinato”, dice ancora Massimo, “è un piccolo grande uomo”. Per Ciavarro non è stato semplice riuscire a riprendersi dalla separazione con Eleonora Giorgi, soprattutto perchè temeva per la crescita del figlio. “Non volevo che diventasse il dolore del divorzio. E invece è venuto su in modo sano”, continua, “amiamo anche andare a pesca insieme, sono i nostri momenti di solitudine. Amiamo il mare e fin a piccolo Paolo ha seguito la mia passione”.

