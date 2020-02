Eleonora Giorgi “rinnega” Clizia Incorvaia/ Dopo frasi choc su Buscetta e i pentiti, nuovo messaggio a Paolo?

La mamma di Paolo Ciavarro, la nota attrice Eleonora Giorgi, ha voluto prendere le distanze dalle parole rilasciate nelle scorse ore dalla fidanzata del figlio, Clizia Incorvaia, nella casa del Grande Fratello Vip 4. Attraverso la propria pagina Instagram, l’ex moglie di Massimo Ciavarro, ha pubblicato un post in cui si legge: “Per la precisione: l’intervista con Barbara D’Urso appena andata in onda su canale 5 – Domenica Live – è stata registrata ieri mattina per speciale e gentilissimo favore di Barbara, che ha accolto i nostri precedenti impegni! Prima, quindi, dell’esecrabile episodio accaduto in seguito nella casa del Gf… P.S. Sarebbe gentile leggere le mie parole senza aggiungere ció che non ho scritto (per chi lo fa), grazie!”. Ma facciamo un passo indietro e per quei pochi che ancora non sanno cosa sia accaduto, ecco il punto della situazione. L’ex moglie di Sarcina, mentre stava discutendo con Andrea Denver, si è rivolta così al bell’inquilino della casa del Gf Vip 4: “Sei un Buscetta, io non parlo con i pentiti! Sei un pentito, un traditore, hai ammazzato un fratello! Sei peggio di un pentito”.

ELEONORA GIORGI, “BOCCIA” CLIZIA INCORVAIA: SCOPPIA LA POLEMICA SUL WEB

Parole che hanno provocato un vespaio in rete, e sono stati numerosi gli indignati che hanno invocato la squalifica. Fra questi anche l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Carsoli (AQ), che attraverso la propria pagina Twitter ha pubblicato il commento: “Buscetta sei un pentito la signora in bikini dovrebbe fare meno bagni in piscina, studiare la storia per rispetto di tutte le vittime di mafia”. La sensazione comunque è che alla fine la Incorvaia verrà squalificata, alla luce del fatto che gli autori del reality show di casa Mediaset hanno deciso di annullare il televoto che era previsto questa sera, annunciando un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti del Gf Vip 4. Le parole della Giorgi rappresenteranno sicuramente un nuovo duro colpo per la Incorvaia, che già la scorsa settimana ci era rimasta male quando aveva letto le dichiarazioni a Chi della “suocera”, sul fatto che non fosse la ragazza giusta per il figlio. Farà pervenire un nuovo messaggio al figlio Paolo Ciavarro di commento dell’accaduto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA