Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: “Sarà un matrimonio all’aperto”/ “Proposta? Lui si è inginocchiato e…”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: le nozze l’11 ottobre 2024 in Campania

L’11 ottobre 2024 è la data che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno evidenziato sul calendario per coronare la loro romantica storia d’amore. Dopo 4 anni di relazione, infatti, la coppia ha deciso di convolare a nozze e i dettagli della futura cerimonia sono stati rivelati in un’intervista al settimanale Chi. Tutto è nato dalla fatidica proposta di matrimonio, arrivata dal ragazzo e che ha letteralmente spiazzato la sua dolce metà: “Sono stata presa in contropiede. Vabbè, io l’aspettavo da un po’ questo mio principe azzurro, biondo e con gli occhi blu, lo sognavo da quando avevo 14 anni“.

La cerimonia si celebrerà in Campania e ci saranno circa 100 invitati: “Sarà un matrimonio all’aperto, tutto bianco, tutto lucine, in stile ‘boho chic’. Stiamo scegliendo una persona speciale che ci sposi perché sarà una cerimonia civile, Nina e Gabriele saranno i nostri paggetto e damigella, poi ci sarà una sorpresa musicale pazzesca… Sì, sarà una notte magica“.

Clizia Incorvaia e la proposta di matrimonio: “Mi sono messa a piangere“

Ma come è arrivata la proposta di matrimonio, che ha dato il via alla programmazione delle nozze per il prossimo ottobre? Paolo Ciavarro, nel corso dell’intervista, racconta di aver preso l’iniziativa e di aver organizzato il romantico momento in forma intima, non in pubblico e soprattutto in assenza di telefonini e social: “A lei piacciono le cose plateali, ma non mi andava neanche di snaturarmi. Ho scelto Capodanno, ma non la mezzanotte e quel momento è stato nostro, niente telefonini“.

Clizia Incorvaia, che non era a conoscenza di quella sorpresa, ricorda i momenti di quella serata: “Io mi stavo preparando e avevo detto loro: ‘Cominciate a scendere, vi raggiungo all’aperitivo’. E lui: ‘Ma no, voglio vedere quanto sei bella’. Allora sono uscita tutta vestita, tutta acchittata e perfetta e lui: ‘Ti manca qualcosa’. Io l’ho guardato furente: ‘Ma se ho tutto?!“. Alla fine, però, Ciavarro aveva organizzato la proposta nel minimo dettaglio e con la partecipazione di loro figlio. “Arriva Gabriele e mi dice dandomi un pacchettino: ‘Mamma prendi, prendi’“, racconta Clizia. “Lui allora si è inginocchiato e io mi sono messa a piangere. Il che mi ha sorpreso perché io sono romantica, ma non stucchevole. E poi, come nelle fiabe, quando è arrivata la mezzanotte ha iniziato a nevicare“.











