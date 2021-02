Paolo Ciavarro/ “Massimo è stato un padre presente, mamma Eleonora…”

Paolo Ciavarro è il figlio degli attori Eleonora Giorgi per Massimo Ciavarro. Nato il 22 ottobre 1991, Paolo è laureato in Economics and Business alla LUISS in lingua inglese e ha un passato da calciatore. Il suo debutto televisivo è avvenuto nel 2013 con la partecipazione a “Pechino Express” insieme al padre. I due hanno da sempre un ottimo rapporto, che è emerso in modo evidente durante la partecipazione al reality: “Abbiamo fatto l’avventura di Pechino Express insieme ed è stata la più bella della mia vita, in assoluto. È stata una esperienza che ci ha dato qualcosa in più, nonostante abbiamo sempre avuto un legame fortissimo”, ha detto Massimo Ciavarro a “Vieni da me”. Padre e figlio sono arrivati fino alla penultima puntata e hanno litigato solo una volta: “Un giorno, guardandomi negli occhi, mi disse di volermi bene e io stemperai un po’ l’atmosfera, ma avrei dovuto rispondergli allo stesso modo”, ha confessato l’attore.

Paolo Ciavarro: il rapporto con papà Massimo e mamma Eleonora

Paolo Ciavarro ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Clizia Incorvaia (ex moglie di Francesco Sarcina delle Vibrazioni). Durante la sua permanenza all’interno della casa del GF Vip il giovane Ciavarro ha avuto modo di riflettere sul rapporto con i suoi genitori: “Mi dovrei vivere molto di più i miei genitori, specialmente mia madre. Mi piacerebbe fare molti viaggi con lei, cose così. Da un punto di vista veramente carnale, fisico, invece, tra me e mia madre c’è sempre stata molta freddezza… Però per il resto lei è la mia confidente numero uno, è la mia migliore amica”, ha confessato, parlando della mamma Eleonora Giorgi. Del padre Massimo Ciavarro ha detto: “Con mio papà il rapporto è più sciolto, ci parlo tranquillamente, mi confido con lui su tutto. Mio papà è stato un padre presente, fantastico – si è dedicato a me tanto tanto, proprio. Mi ha sempre assecondato, mi ha portato in giro per tutto il Lazio per i campi da calcio, mi portava sempre sui set”.

