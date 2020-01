Paolo Ciavarro/ Scintille con Ivan per Clizia Incorvaia? (Grande Fratello Vip 4)

Paolo Ciavarro continua a trovarsi fra due fuochi: da un lato i fan del Grande Fratello Vip 4 sperano in un flirt con Paola Di Benedetto, dall’altro invece è sempre più frequente la vicinanza del ragazzo a Clizia Incorvaia. Ed è quest’ultima a riscuotere il gradimento anche della madre di Paolo, ovvero Eleonora Giorgi. In un’intervista su DiPiuTV, l’attrice infatti ha svelato di aver messo in qualche modo in guardia il figlio dall’ex moglie di Francesco Sarcina: “Appena ho saputo la lista dei concorrenti sono andata da mio figlio Paolo e gli ho predetto: ‘Appena conoscerai Clizia ne rimarrai incantato’. E lui, con la riposta tipica del figlio maschio che vuole avere ragione ha detto: ‘Ma no, mamma, io preferisco le more. Lei non è il mio tipo’. Invece, come al solito, ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati ma sicuramente sono molto affiatati”. La Giorgi vede tra l’altro in Clizia un’intelligenza molto simile alla sua, così come una bellezza particolare. “Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei”, ha detto ancora, “è sotto gli occhi di tutti che, tra loro, ci sia una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei”. In effetti in questi giorni è diventato sempre più chiaro che Clizia abbia le sue preferenze in fatto d’amore e che Ivan Gonzalez, inizialmente interessato a lei, non corrisponda al suo tipo. Il legame che invece ha creato con Paolo diventa ogni giorno sempre più speciale. Chissà?

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip 4: la prima coppia della casa?

Paolo Ciavarro ci regalerà la prima coppia del Grande Fratello Vip 4? Il pubblico si chiede se il suo legame con Clizia Incorvaia diventerà presto qualcosa di più di una semplice amicizia. L’ex di Francesco Sarcina si sfoga e si confida spesso con il ragazzo, ripercorrendo alcuni momenti del suo matrimonio e analizzando persino le impressioni di entrambi sul resto del gruppo. “Pago hai visto ha avuto un cambiamento nel suo stato d’animo dai primi giorni ad oggi… clamoroso. Gliel’ho detto. Ecco appunto, quindi serve tutto ciò. Deve essere presto come esempio”, ha sottolineato Ciavarro. Ai suoi occhi, anche Ivan Gonzalez, per quanto suo rivale, è da tenere in alta considerazione sotto il punto di vista del gioco. Dopo tutto ha una grande esperienza di reality. “Sto arrivando a questa conclusione. Siamo fortunati non solo per quello che stiamo vivendo in questa Casa […] ma anche perchè abbiamo la possibilità di metterci alla prova con noi stessi”, ha aggiunto. Clicca qui per guardare il video di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. E in merito al suo rivale spagnolo, in questi giorni il figlio di Eleonora Giorgi ha avuto modo di dire la sua anche a Licia Nunez. L’attrice non si era accorta degli attriti fra i due ragazzi, anche se Paolo ha sottolineato che fra loro non è accaduto nulla di eclatante. “Anzi ci ho parlato i primi giorni”, ha detto, “io personalmente con Ivan non ho nulla. Non mi ci sono trovato a pelle i primi giorni. Poi mi è dispiaciuto, perchè ne abbiamo parlato”. Ivan infatti avrebbe notato degli sguardi cattivi da parte sua, anche se Paolo è sicuro di non aver agito per cattiveria.

