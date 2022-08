Paolo Cognetti Sogno di grande nord/ Su Rai 2 il documentario di Dario Acocella

Paolo Cognetti Sogno di grande nord, documentario su Rai 2 diretto da Acocella

Paolo Cognetti Sogno di grande nord va in onda oggi, venerdì 26 agosto, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un documentario prodotto in Italia nel 2021 e diretto da Dario Acocella.

Come specificato su MyMovies il film si muove sulle orme di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D.Thoreau, Jack London, Herman Melville e Chris McCandless di Into The Wild. Sicuramente è un film che lascia riflettere un pubblico piuttosto ampio anche se i più giovani potrebbero anche annoiarsi per via di argomenti a loro non del tutto congeniali.

Paolo Cognetti Sogno di grande nord, la trama del film

Il documentario Paolo Cognetti Sogno di grande nord si articola a partire dall’idea di Paolo Cognetti (che interpreta se stesso) di partire in viaggio verso le terre che hanno segnato l’esistenza degli scrittori più importanti per la sua crescita letteraria. Per godere a pieno dell’esperienza decide di partire in compagnia di un suo caro amico, l’illustratore Nicola Negrin. I due girano il mondo tra natura e opere di inestimabile bellezza, passando da New York e Port Angeles, arrivando fino alle terre dello Yukon e in Alaska.

Durante il percorso Paolo cerca non solo di ripercorrere le tappe letterarie che hanno caratterizzato gli autori da lui più apprezzati, ma soprattutto le storie che ne hanno influenzato il pensiero. Al contempo, oltre all’aspetto culturale cerca di riconquistare una percezione di sè forse mai avuta, con l’ausilio del suo amico altrettanto volenteroso nel voler nutrire la propria anima attraverso le varie tappe del viaggio.

Durante l’intero itinerario infatti ci saranno numerosi quesiti e dibattiti esistenziali tra i due, destinati a mutare per sempre la reciproca considerazione del mondo circostante e delle vite umane. Importanti saranno anche gli incontri incredibili che faranno durante il viaggio, come quello avvenuto con la Kate Harris. Alla fine, il lungo e meraviglioso viaggio in camper tra le bellezze naturali e siti noti per la letteratura riporterà entrambi i protagonisti alla percezione dell’essenziale e alla bellezza delle piccole e semplici cose.

