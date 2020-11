PAOLO CONTICINI E VEERA KINNUNEN/ Sarà vittoria in finale? (Ballando con le Stelle)

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono tra i protagonisti dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Ma sono anche i favoriti? La coppia, reduce sabato scorso dall’avere incantato la giuria con uno splendido valzer sulle note de “Il nostro concerto”, è pronta a dare battaglia nella finalissima del programma condotto da Milly Carlucci nel sabato sera di Rai Uno. Comunque vada la contesa – e a nostro avviso Paolo Conticini ha ottime possibilità di dire la sua – da apprezzare è comunque il ruolo giocato dall’attore in seno al programma. Sempre pronto allo scherzo, ad accettare i giudizi dei giurati, Conticini si è mostrato disponibile e pronto a raccogliere ogni sfida. Anche quando la sfida era ardua al punto di accettare un corteggiamento bello e buono di Selvaggia Lucarelli davanti alla moglie Giada Parra, intervenuta per partecipare alla prova a sorpresa ponendo fine alle speranze di (quasi) tutte le partecipanti…

Paolo Conticini e Veera Kinnunen: sarà vittoria?

“Trovo molto inelegante la presenza della signora qui in studio. State insieme da 25 anni, dovrebbe lasciare un po’ di spazio a suo marito”, ha scherzato Selvaggia Lucarelli. Paolo Conticini dal canto suo non si è sottratto ricordando alla giurata: “Abbiamo ancora un’altra puntata!”. Scherzi a parte, la coppia composta da Conticini e Veera Kinnunen continua a convincere. Nel corso dell’ultima puntata i due hanno rifilato un vero e proprio cappotto alla coppia sfidante, quella composta da Tullio Solenghi e Maria Ermachkova: un 5 a 0 confermato anche dal voto del pubblico. Il risultato agglomerato del voto da casa in aggiunta al pronunciamento della giuria è stato uno schiacciante 68% in favore di Paolo e Veera, contro il 32% della coppia Solenghi-Ermachkova. Numeri che danno la dimensione dell’apprezzamento del lavoro svolto da Paolo Conticini insieme alla sua maestra: alla fine questo percorso si chiuderà con una vittoria?



