Salvatore Mingoia è il fidanzato di Veera Kinnunen

Salvatore Mingoia è un judoka professionista, ma è conosciuto dal grande pubblico televisivo come il fidanzato di Veera Kinnunen, la popolare ballerina professionista del dance show “Ballando con le Stelle”. Un amore importante quello nato tra i due che si sono conosciuti per la prima volta nel 2020 e da quel momento non si sono mai più lasciati, un incontro che ha cambiato il corso delle loro vite, visto che dalla loro unione è nato anche un meraviglioso figlio.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, concorrenti Ballando con le stelle 2024/ Social: "ottimo concorrente"

Salvatore Mingoia e la fidanzata Veera Kinnunen hanno coronato il loro sogno d’amore sono anche diventati genitori di un meraviglioso bebè, proprio la ballerina di Ballando con le Stelle poco dopo la nascita del figlio ha raccontato a Storie Italiane come la nascita del figlio le abbia cambiato per sempre la vita.

Salvatore Mingoia, il fidanzato di Veera Kinnunen: dall’amore alla nascita di un figlio

Dopo la nascita del figlio avuto da Salvatore Mingoia, Veera Kinnunen ha raccontato le sue sensazioni:”Sono fisicamente ancora provata, non è una passeggiata, ma è incredibile come cambi la vita in così poco tempo: siamo emozionati e siamo felici, abbiamo passato la prima notte insieme, lui è delizioso, una meraviglia” – ha detto Veera Kinnunen che da questa sera troveremo a Ballando con le Stelle. La ballerina del dancing show di Milly Carlucci, in compagnia del fidanzato Salvatore Mingoia, è apparsa felice e raggiante anche se non ha nascosto quanto sia stato duro e difficile il parto.

Grande gioia anche per il siciliano Salvatore Mingoia, che dopo il lieto evento ha dichiarato: “Io sono felice, ma questo non rende: sono pieno di energia, anche se ho dormito poco”. Infine la coppia ha parlato anche del nome del figlio con Veera Kinnunen che ha rivelato: “Il nome Valter Rosario l’ho deciso io, eravamo indecisi tra due nomi, il papà era di un altro team, ma dopo il parto ho voluto decidere io”.