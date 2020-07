Paolo Conticini/ Ecco perché non ha dato 22mila euro in beneficienza…

Paolo Conticini non ha rinunciato alla sua personale tradizione estiva e non appena è scattata la Fase 2, ha deciso di ritornare all’Elba. Il tutto per un primo tuffo in mare nel golfo di Viticcio, a Portoferraio, come ha rivelato in un video pubblicato sui social. Nei giorni scorsi, l’attore è finito nel mirino dei siti di gossip per via di un altro evento, legato alla sua partecipazione ai Soliti Ignoti. Nel programma di Amadeus, Conticini ha fatto diversi errori durante la prima parte, per poi sbagliare anche durante il gioco dell’identità. Ha avuto un ripensamento e ha cercato di rimediare, ma il conduttore ha dovuto mettere un freno al suo essere precipitoso, ricordandogli che la risposta era ormai già confermata. “E’ più difficile di quanto pensassi”, si è limitato a commentare Conticini, soprattutto per non essere riuscito a dare in beneficienza i 22 mila euro raccolti durante la puntata. Oggi, venerdì 3 luglio 2020, Paolo Conticini sarà invece ospite di Top Dieci e farà parte della squadra dei Tali e Quali al fianco di altri artisti molto noti. Come se la caverà in questa nuova parentesi a quiz?

Paolo Conticini, un momento spensierato

Paolo Conticini si sta godendo questo momento di grande spensieratezza. Lo rivela in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram: “Giornata all’insegna della felicità e della serenità nel mezzo di questo parco fantastico! Perchè la vita è bella, soprattutto in questi momenti di spensieratezza”. Nelle foto lo vediamo con un giacchetto bordeaux e i pantaloni scuri e lunghi, mentre gioca con l’acqua e posa su un tronco. Clicca qui per guardare le foto di Paolo Conticini. Contenuti molto diversi rispetto a quelli pubblicati il giorno prima, quando l’attore ha scelto di mostrarsi a petto nudo. “Dicono ‘Omo de panza omo de sostanza’. Voi cosa preferite? Addominali o panza?”, chiede ai followers. Una domanda abbastanza inutile, visto che lo scatto scelto per l’occasione dimostra come Conticini abbia un fisico invidiabile. Magari non ci sarà la super tartaruga in evidenza, ma gli addominali scolpiti si vedono eccome. “Dove sta questa panza”, chiede infatti una delle ammiratrici.

Foto, una giornata felice





