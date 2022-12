Paolo Conticini, NaTale e Quale Show/ Ecco il particolare che può fare la differenza

Paolo Conticini, NaTale e Quale Show: grande attesa

Paolo Conticini sarà tra i protagonisti della maratona di beneficenza di NaTale e Quale Show. Ovviamente non trattandosi di un cantante l’uomo dovrà fare affidamento molto sulla sua capacità interpretativa. Perché questo programma ci ha sempre dimostrato di non guardare solo alla voce nello specifico. Si tratta di un volto noto delle fiction tv. Lo ricordiamo al fianco di Veronica Pivetti in Provaci ancora prof o con Cristian De Sica in Lo zio d’America. L’attore è nato il 10 gennaio 1969 nella bella Pisa. Proviene da una famiglia borghese, la madre era una dipendente comunale, il padre faceva l’imbianchino.

È molto legato a suo fratello Stefano che ha preferito restare lontano dai riflettori. La passione di Paolo per la recitazione la manifesta già da piccolo, contro il volere dei suoi genitori che cercano di dissuaderlo, per lui avrebbero voluto un impiego che in futuro gli avrebbe garantito uno stipendio sicuro. Nonostante gli ostacoli, Paolo va avanti per la sua strada e comincia a partecipare a diversi concorsi di bellezza. Il suo aspetto fisico e il suo talento non passano inosservati. Comincia a fare diversi provini, fino a quando viene notato da Cristian De Sica che lo sceglie per dargli una parte nel film Uomini, uomini, uomini.

Paolo Conticini il sex symbol

Quando Paolo Conticini aveva solo 23 anni piaceva tanto da essere etichettato sex symbol. Christian De Sica investe sulla sua figura professionale, non lo molla e lo ingaggia per altre pellicole. Dal 2005 fino al 2017 è uno dei protagonisti della fiction Provaci ancora prof dove interpreta il vice questore Gaetano Berardi. Nel 2008 gli viene affidato l’incarico di presentare Lo Zecchino d’Oro ed esordisce come presentatore accanto a Veronica Maya. Nel 2011 recita al fianco di Raoul Bova nella serie tv Come un delfino. Lo stesso anno è accanto a Sabrina Ferilli nella miniserie Anna e i cinque 2. Nel 2012 Carlo Conti lo vuole nel cast di Tale e Quale Show. Nel 2020 Milly Carlucci lo inserisce nella rosa dei concorrenti di Ballando con le stelle e la scelta è azzeccata, perché vince l’edizione. Nel 2022 partecipa al programma sempre condotto da Milly Carlucci Il cantante mascherato dove è la Volpe.

Giada Parra e la storia d’amore con Paolo Conticini

Dal punto di vista sentimentale, Paolo Conticini è legato da più di vent’anni con Giada Parra che ha sposato solo nel 2013. Nonostante non abbiano figli, non sono mai finiti sui giornali di gossip, si tengono lontani dai pettegolezzi giornalistici e quando si presentano in pubblico si mostrano una coppia unita e stabile. L’attore in passato ha avuto un’importante relazione dove è nato il figlio che oggi è adolescente. Non esclude di volere altri figli in futuro dalla sua attuale compagna. A ottobre 2022 Paolo Conticini ha esordito come presentatore prendendo il timone del programma Una scatola al giorno il game show di Rai 2.











