Paolo Crepet: “Conobbi Harry Styles per caso, gli voglio bene”/ “In lui ho scoperto sensibilità e semplicità”

Paolo Crepet, ospite a Stasera c’è Cattelan, ha parlato della sua amicizia con Harry Styles. I due sono vicini di casa a Civita di Bagnoregio, dove il cantante ha villa con giardino di origine etrusca, che ha acquistato dopo essersene innamorato durante un viaggio di lavoro. Il primo avvistamento nel borgo italiano a metà tra Lazio e Umbria risale al 2019, ma ormai la sua presenza è diventata abituale. L’artista ama trascorrere il suo tempo libero in Italia.

È proprio in questi momenti che ha conosciuto lo psichiatra e sociologo. “È una storia molto personale, è un ragazzo a cui voglio molto bene. Io potrei essere suo padre. Ci siamo conosciuto per caso, attraverso un amico in comune”, ha raccontato nel corso dell’ospitata nel salotto di Alessandro Cattelan. La loro amicizia era divenuta pubblica qualche mese fa quando Paolo Crepet era apparso in un video in cui era protagonista proprio Harry Styles.

Paolo Crepet: “Conobbi Harry Styles per caso, gli voglio bene”. Il racconto

Paolo Crepet ha ammesso a Stasera c’è Cattelan che incontrare e conoscere Harry Styles a Civita di Bagnoregio, dove entrambi hanno casa, è stata una piacevole sorpresa. “Non avevo nessun pregiudizio nei suoi confronti, né positivo né negativo. Non mi interessano particolarmente quel genere di persone normalmente”, ha ammesso. “Poi ho scoperto la sua sensibilità e la sua semplicità. È una persona con cui puoi fare quattro chiacchiere o giocare a bocce una sera alle 11.00. Magari poi la piazza si riempie di ragazzine. E tu dici, perché?”.

Il cantante infatti è molto amato in Italia e qualche fan, dopo che si è scoperto dove trascorreva le sue vacanze, è andato a cercarlo nel borgo in provincia di Viterbo. Nonostante ciò, l’ex leader degli One Direction non sembrerebbe essersi montato la testa.











