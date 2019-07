Paolo De Andreis/ “Fiorello, Carlucci e Carrà? Anche i grandi hanno bisogno di…”

Paolo De Andreis, ex capostruttura della Rai, in pensione da dieci anni, ma sempre appassionato di televisione, si racconta ai microfoni di Io e Te. Pierluigi Diaco racconta quella che è stata la grandissima carriera di De Andreis che, per tutti gli anni della sua carriera, ha sempre messo in prima linea la Rai che considera una vera famiglia. Tantissimi gli artisti con cui ha lavorato, tra i quali spicca Raffaella Carrà che, in collegamento telefonico, dopo essersi complimentata con Pierluigi Diaco per a trasmissione, su De Andreis, dice: “è uno dei più grandi appassionati di televisione. E’ un uomo fantastico, lui ama tutto quello che è televisione Rai”, confessa la regina del varietà italiano. “Raffaella, per me, dal 1986, è un qualcosa di particolare. Oltre che essere una grande artista, è una grande donna”, spiega De Andreis che poi aggiunge – “Con lei c’è stato grande amore professionale. All’inizio mi avevano detto che non si poteva lavorare con Japino e Carrà. Io, invece, ci ho lavorato per anni e vorrei lavorarci ancora perchè con Japino e Carrà si puà fare qualsiasi programma. Grazie Raffaella”.

PAOLO DE ANDREIS: “FIORELLO? ANCHE I GRANDI HANNO BISOGNO DI SOSTEGNO”

Tra i grandi artisti con cui ha avorato De Andreis c’è anche Fiorello con cui c’è sempre stata grande complicità. “Come con tutti gli altri perchè anche i grandi hanno bisogno di sostegno, hanno bisogno di sentire l’appoggio della Rai e io, in quel momento, rappresentavavo l’azienda” – racconta De Andreiis che poi puntualizza – “gli artisti sono soprattutto uomini e donne e hanno bisogno di avere l’appoggio di qualcuno”. Per l’ex capostruttura della Rai non poteva mancare il messaggio di Milly Carlucci: “è una persona così intellettualmente onesta che sai di poterti fidare delle sue critiche perchè le dice con affetto nei tuoi confronti e con l’obiettività di chi ha visto il programma dall’esterno”, dice la conduttrice di Ballando con le stelle. Toccante, poi, il messaggio di Mara Venier: “Io posso solo dirti grazie per tutto quello che hai fatto per me, grazie per aver creduto in me. Ti devo tutto perchè senza di te non mi sarei mai buttata nella prima Domenica In. Mi hai dato la forza di farmi diventare una conduttrice. Grazie anche per l’amicizia, la comprensione, la complicità e l’amore che mi hai dato e che continui a darmi”, dice zia Mara che emoziona De Andreis che conferma il rapporto speciale che ha con la conduttrice.





© RIPRODUZIONE RISERVATA