Paolo Del Debbio sbrocca con la regia: “rincog*ioniti”/ Caos a Dritto e Rovescio

Paolo Del Debbio sbrocca in diretta durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio. Come tutte le trasmissioni che stanno andando in onda nonostante l’emergenza coronavirus, anche la trasmissione di Rete 4 viene trasmessa con vari collegamenti. Nel corso dell’ultima puntata, però, qualcosa è andato storto e Paolo Del Debbio ha perso la testa prendendosela con la regia. Tutto comincia, come ricostruisce TvBlog, quando la giornalista Claudia Fusani non risponde alla telefonata. “Ditemelo nel blocco successivo che non c’è, stasera mi sembrate tutti rincoglioniti. Bene”, dice il conduttore. Subito dopo, il collegamento con Raffaele Auriemma e Luigi De Magistris funziona e Del Debbio stuzzica la regia ironizzando sulla presenza dei suoi ospiti. “Ci sono? Miracolo…”, dice. Ma non finisce qui.

PAOLO DEL DEBBIO SBROCCA A DRITTO E ROVESCIO

Puntata problematica per Paolo Del Debbio l’ultima di Dritto e Rovescio. Il conduttore, infatti, ha perso la pazienza con la regia. Quando salta il collegamento con il leghista Marcato, il giornalista perde nuovamente la testa: “Come non c’è?”. “E’ caduto, adesso lo richiamiamo”, fa sapere la regia. Infastidito dai collegamenti saltati e dalle difficoltà di condurre la puntata, Del Debbio, poi, sbotta nuovamente: “Venite giù voi dalla regia a fare la trasmissione. Con Belpietro almeno ci posso parlare?”. Di fronte ai disagi e alle varie problematiche, il giornalista, infine, perde la pazienza e conclude così: “Chiudiamola qui e mandiamo la pubblicità che stiamo a fare?”. Tutto, poi, torna alla normalità con il collegamento con la signora Margherita, una 83enne che lancia appelli a Conte.



