Paolo e Ian, compagno e figlio Miriam Dalmazio/ La gravidanza tenuta segreta

Il personaggio di Margherita Morbidelli in “Che Dio ci aiuti“, la ragazza che perdeva l’amore della sua vita proprio quando è diventata mamma, ha regalato la popolarità a Miriam Dalmazio. Da allora, però il tempo è passato e le soddisfazioni professionali per lei non sono mancate. Basti pensare, ad esempio, al film “Sole a catinelle“, dove ha recitato al fianco di Checco Zalone, ma anche alla soap “Agrodolce” e a fiction di successo come “Sposami”, “Il cacciatore”, “La vita promessa”, “I medici” e “Leonardo”.

Questo non l’ha portata comunque a trascurare la sua vita privata, anzi. L’attrice, però desidera essere ricordata soprattutto per la sua attività professionale ed è per questo che della sua quotidianità lontano dal set si sa davvero pochissimo. A renderla orgogliosa, però, c’è anche la bella famiglia che ha creato con il compagno Paolo, al suo fianco ormai da anni.

Miriam Dalmazio e l’amore per il compagno Paolo e il figlio Ian

L’attrice si è innamorato ormai diversi anni fa di Paolo, siciliano come lei, ma che raramente compare al suo fianco nelle occasioni ufficiali. Lui è un imprenditore, proprietario di un isola vicino a Bali ed è siciliano come lei. Nel 2016 il loro rapporto è stato coronato dall’arrivo del loro bambino, Ian.

Anche in un’occasione così speciale, però, Miriam ha preferito tenersi lontana dalle luci dei riflettori e dall’attenzione dei curiosi: “Io e Paolo stavamo insieme già da qualche anno, ci amavamo ed era già da parecchio che guardavamo bambini e animali con occhi presi – aveva raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. L’avevamo messo in programma, ma non ci stavamo provando. Volevo aspettare un paio di annetti, senza andare oltre 30. Ci guardiamo come se fosse ancora il primo giorno. Ci ha fatto conoscere un’ex coppia di amici comuni”.

