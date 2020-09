Paolo Fox/ “Con l’oroscopo ci gioco un po’, a I Fatti Vostri tornerò…”

Paolo Fox non ha bisogno di presentazioni. L’astrologo è uno dei più famosi e amati della tv e i fan hanno dovuto tenere duro quando lui stesso ha scelto di rimanere a casa e lasciare I Fatti Vostri quando la pandemia ha preso il sopravvento così come le immagini crudeli e tragiche che si è portata dietro. Per fortuna il peggio è passato, almeno si spera, e Paolo Fox è spesso tornato in tv, ospite di Beppe Convertini e Anna Falchi a C’è Tempo per e anche oggi succederà lo stesso. Paolo Fox tornerà in tv come ospite della trasmissione e non solo per regalare al pubblico qualche chicca su quello che succederà nel fine settimana ormai alle porte ma anche per lanciare il suo lancio ufficiale a I Fatti Vostri. In realtà Paolo Fox era già tornato prima della fine della scorsa stagione ma sicuramente lunedì 14 sarà un nuovo corso quello che lo attende.

PAOLO FOX TORNA IN TV IN ATTESA DE I FATTI VOSTRI

Paolo Fox da sempre ammette che “ama giocare con l’oroscopo” e per questo invita i suoi seguaci e il pubblico che lo segue a fare lo stesso tenendo conto delle stelle ma creando da soli il proprio destino: “io dico sempre di non credere all’oroscopo ma di verificarlo, probabilmente le persone lo hanno verificato davvero”. Lui stesso ha ammesso che in questi anni l’oroscopo è cambiato e che le sue responsabilità si sono fatte sempre più pesanti tanto da ammette anche di voler lasciare la tv (in cui si hanno sempre molte responsabilità) tra qualche anno: “Bisogna dare un messaggio positivo rimanendo lontani da qualunque tipo di riferimento a magia o simili e stare attenti a parlare di salute. Forse sono riuscito dove altri non sono riusciti, lo dico per gli ascolti e per le vendite dei miei libri”. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà il suo ritorno su Rai2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA