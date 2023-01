Paolo Fox è fidanzato?/ “No, al momento sono single: ma per fortuna a casa ho…”

PAOLO FOX E’ FIDANZATO?

Paolo Fox è fidanzato? Ci sarà anche il noto astrologo capitolino (al secolo Paolo Volpi) nel nutrito cast di ospiti della sedicesima puntata stagionale di “Domenica In”, primo appuntamento del 2023 con il rotocalco del weekend condotto da Mara Venier: e nel suo salotto televisivo non poteva mancare, per quest’appuntamento che coincide anche col primo giorno del nuovo anno, uno degli aficionados del pubblico di Rai 1, vale a dire il 61 romano che si cimenterà ovviamente con l’atteso oroscopo. Ma cosa sappiamo della sua vita privata soprattutto dal lato sentimentale?

Brigitta Boccoli, moglie di Stefano Orfei/ "Lei è l'unica tigre che mi dà i brividi..."

Innanzitutto va detto che Paolo Fox, come altri personaggi del mondo dello spettacolo, pur frequentando il piccolo schermo da parecchi anni, non solo è da sempre molto abbottonato sulla propria vita privata e il versante amoroso, ma è riuscito anche a schivare eventuali rumors di gossip e a tenere lontana dai riflettori un’eventuale compagna. Al momento, infatti, non sappiamo con certezza se l’astrologo capitolino e in un altro articolo su queste pagine avevamo ricordato pure come il diretto interessato non fosse nemmeno un appassionato della mondanità, pur frequentando i salotti televisivi da tanto tempo. Tuttavia, più di recente, è stato lo stesso Paolo Fox a rivelare per la prima volta qualcosa sulla propria sfera privata, provando forse a rispondere ad alcune domande che il suo pubblico si fa da tempo…

Cesare San Mauro, il matrimonio Angela Melillo a Verissimo/ Chi è il nuovo marito

PAOLO FOX: “IO INNAMORATO? SONO SINGLE ORA: MA UN ANIMALE IN CASA…”

Infatti, dato che sovente ci si chiede se Paolo Fox sia sposato e se nel corso degli anni abbia anche avuto dei figli, il 61enne appassionato di astrologia e punto di riferimento del settore in Italia si è aperto a Salvo Sottile nel corso di una bella intervista concessa al conduttore de “I Fatti Vostri”. E parlando per la prima volta della sua vita sentimentale, l’astrologo ha voluto mettere in chiaro innanzitutto se fosse innamorato o meno: “Se sono innamorato? Diciamo che in questo momento sono single” aveva detto in maniera molto chiara e tagliando la testa al toro (del gossip) qualche tempo fa, scherzando poi nel rivelare con chi si trova davvero bene.

Gabriel Rennis ed Elisa Angius si sono lasciati/ "Ci sembrava giusto informarvi…"

Infatti, pur ammettendo di essere single, con la simpatia che da sempre lo contraddistingue Paolo Fox ha voluto precisa che, dato che si trova molto bene con gli animali, non ne disprezza la compagnia: “La presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower” aveva detto l’astrologo in maniera un po’ sibillina. Una frecciatina a qualche persona in particolare o semplicemente una riflessione più generale sul tema delle relazioni di coppia? Per adesso, pare che gli basti l’amore sconfinato (perché quello degli animali è così) dei suoi tre amici a quattro zampe, ovvero Quacker, Rio e Hobbit. Per un’eventuale relazione sentimentale -a meno che il buon Paolo la tenga ben custodita e lontana dal gossip- ci sarà tempo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA