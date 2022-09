Paolo Fox: “Innamorato? Ora sono single”/ “Iniziai a fare gli oroscopi a 16 anni”

Paolo Fox, il grande astrologo, è stato intervistato stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri, in occasione del consueto Caffè quotidiano. Salvo Sottile ha mandato in onda una foto di Paolo Fox da bimbo, vestito di bianco con un orsacchiotto in mano: “Da bambino ero tanto caruccio – ha esordito Paolo Fox – buono, ho avuto molto fortuna negli anni ’80, vestivo di bianco ed era già scritto nelle stelle… avevo un orsacchiotto che come tutti i bimbi ho distrutto strada facendo, questo amore comunque mi ha dato tanto perchè sono passato a gatti e cani, ho grande passione per gli animali”.

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Lavoro e...

L’astrologo della tv ha lasciato il posto fisso pur di dedicarsi alla sua passione, gli astri e l’oroscopo: “Pur di seguire la passione per le stelle ho lasciato il posto fisso – ha spiegato – bhe si parla di quando era vivo Vivaldi (scherza ndr). Dopo qualche anno ho capito che quella non era la mia strada, non avevo altre strade, quindi avevo due chance o fare la guardia forestale o il proiezionista, ero affascinato dall’idea di quest’uomo che lanciava il film. Il ciclismo un’altra mia passione, in generale adoro la libertà come chi nasce sotto il segno dell’acquario come me. Ho anche tre cani, Hobbit, Quacker e Rio, poi amo tantissimo i gatti”.

Oroscopo domani 29 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e...

PAOLO FOX: “HO FATTO 3 O 4MILA OROSCOPI QUANDO AVEVO 16 ANNI”

Paolo Fox ha iniziato a fare oroscopi quando era giovanissimo, alle superiori: “A 16 anni ho iniziato a fare gli oroscopi, molti si divertono a farlo, io ho sempre amato le stelle, all’inizio volevo combattere questa stupida superstizione, ho iniziato pensando fosse una cosa assurda, ma facendo gli oroscopi al liceo ho iniziato a vedere che vi era una corrispondenza nel carattere”.

Quindi Paolo Fox ha aggiunto e concluso: “Poi sono diventato il confidente di tutti, un po’ come i medici con dovuto rispetto: tu chiami il medico quando stai male e basta e lo stesso un pochino avviene con me. Dai 16 anni in poi all’inizio ho fatto 3 o 4mila oroscopi in qualche anno, adesso meno. Mi faccio l’oroscopo da solo e l’unica volta in cui non gli ho dato retta mi son trovato male. E’ una cosa che gioca anche a mio sfavore, se trovo un segno che per me non è adeguato mi tiro indietro magari sbagliando. Sono innamorato? In questo momento sono single ma mi trovo molto bene con gli animali, la presenza di un animale in casa è un grande riferimento e poi l’animale non ti guarda e non ti conta i follower”.

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA