Paolo Fox, Oroscopo di oggi 12 aprile 2024/ Le previsioni: Leone è forte, ma l’Ariete…

Il cielo di oggi ci offre sempre una situazione potente per i segni di fuoco. L’Ariete si sente come se fosse sulle montagne russe e il Leone ruggisce più che mai. Un po’ più dura la vita per il Cancro, oggi con la Luna opposta, e èer la Vergine che però è molto determinata. Chi sarà il più fortunato?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete va ai 100 all’ora, il Toro dovrà affrontare la fine di qualcosa

Ariete, tutto ciò che nasce ora è del tutto imprevedibile! È probabile che molti di voi si siano resi conto che gli eventi capitano in modo estremamente veloce. In questa fase, se c’è qualcosa da dire, vuota il sacco, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il weekend è favorevole per i sentimenti.

Toro, gli ultimi mesi ti sono serviti per capire cos’era meglio fare per cambiare. Per te è difficile accettare la realtà mutevole, perché sei un segno di terra, ma il cambiamento andrà perseguito, in quanto dopo maggio non ci saranno più le stesse condizioni e, se ci sono controversie, anche con qualcuno con cui si lavorava da molto tempo, un distacco sarà inevitabile. Il fine settimana sarà di buon auspicio per l’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli in grande recupero, il Cancro vuole andarsene. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, Sole, Venere e Mercurio hanno una posizione molto buona per te e si recupera tranquillità e grinta. Recentemente, nell’ambito sentimentale, ci sono però state delle criticità che adesso si possono superare: non pensare a ciò che è stato e cancella le sensazioni negative, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, le prime due settimane di aprile potrebbero farti sentire frastornato, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre oggi la Luna, nel pomeriggio, entrerà nel segno e siamo al top della confusione: stai rimettendo in gioco molte cose. Ti piacerebbe eliminare delle zavorre e persino andartene altrove. In serata avrai un umore altalenante.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è imbattibile e la Vergine è molto determinata.

Leone, hai una grande forza che va incanalata nel modo giusto. Che sia una sfida, una gara sei favorito. In amore, bisogna considerare il punto di partenza: se tenevi il piede in due scarpe, ora farai la tua scelta, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, la mattina è un po’ appannata, tuttavia il fine settimana sarà migliore. Sei determinato a risolvere una problematica e questo ti porterà a fare scelte definitive. Marte dissonante ti procura una certa ansia: non sei amante delle ambiguità e non accetti contratti a occhi chiusi, per cui ora ti concentrerai su soluzioni che danno affidamento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











