Paolo Fox, Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2024/ Toro si innamora, stop agli sprechi per l’Acquario

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 maggio 2024, a cura di Paolo Fox

Si rinnova l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, relativo alla settimana dal 13 al 19 maggio, e segno per segno prevede delle importanti novità oltre a dei preziosi consigli delle stelle

Ariete: secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ha inizio col piede giusto, anche se per le decisioni bisogna restare cauti.

Toro: bisogna cercare di mantenere i nervi saldi per evitare reazioni avverse alle inutili questioni.

Gemelli: secondo l’oroscopo di Paolo Fox,

lunedì, martedì e mercoledì la Luna é in ottima congiuntura astrale e sono favoriti i nuovi incontri.

Cancro: reduce da un mese di aprile tutto in salita vi aspetta un periodo rosso di novità e cambiamenti in positivo. Occorre quindi attendere il momento del raccolto.

Leone: come suggeriscono le stelle nell’oroscopo settimanale di Paolo Fox bisogna essere prudenti e non spingersi oltre ai propri limiti, rispetto alle decisioni da prendersi.

Vergine: nel corso della potrebbero esservi delle proposte di lavoro allettanti. Vale l’importante suggerimento di imparare a saper cogliere l’attimo, per l’esperto dell’oroscopo settimanale, Paolo Fox.

Bilancia: si prospetta una settimana tranquilla per i sentimenti, quindi con poche situazioni di novità.

Per la seconda parte dello zodiaco, l’Oroscopo settimanale prevede…

Scorpione: giovedì e venerdì si indicano come giornate ideali per risolvere dei chiarimenti tanto richiesti, come emerge tra le previsioni nell’Oroscopo settimanale.

Sagittario: il weekend é propiziatorio per dei momenti dalle emozioni al cardiopalmo, e Paolo Fox nel suo Oroscopo settimanale si dice al riguardo più che certo.

Capricorno: le giornate nella settimana permettono il superamento di un momento di estrema difficoltà.

Acquario: bisogna prestare attenzione a non strafare con le spese inopportune.

Pesci: si propizia una settimana di recupero generale importante, e il consiglio a cura di Paolo Fox é quello di non esporsi oltre al limite.











