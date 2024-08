Oroscopo Ada Alberti, previsioni mese settembre 2024: grandi novità in arrivo

Si rinnova l’appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti, la nota esperta di astri di Mattino Cinque ha aggiornato i suoi seguaci con le novità astrali riguardo al mese di settembre, che prevederà grandi novità e sorprese un po’ per tutti i segni dello zodiaco:

ARIETE: sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero riguardare sia l’amore che il lavoro, evitate scontri gratuiti con il partner.

TORO: le vacanze per voi, come per tutti, sono giunte ai titoli di coda, non tutti però sembrano concordare con le vostre idee, tenete la cautela nei momenti in cui vorrete far valere le vostre posizioni.

GEMELLI: Venere entra in Bilancia, è tempo di dedicarvi all’amore, molti si soffermano sul ritorno al lavoro e tanti altri pensano ai sentimenti, la sfera sensuale diventa interessante.

CANCRO: delle spese impreviste potrebbero crearvi dei grattacapi nei prossimi giorni, rimettete in ordine le cose in casa e fate attenzione.

LEONE: Venere interessante, vi aiuterà nelle questioni creative, potrete portare avanti i vostri progetti e realizzare qualcosa di forte e duraturo anche in amore.

VERGINE: qualcosa di bello si prospetta all’orizzonte, cercate solo di curare un po’ di più i vostri contatti e poi buttatevi con positività in qualcosa che vi affascina.

Previsioni Oroscopo Ada Alberti settembre: Bilancia diventa più bella

Per quanto riguarda il mese di settembre Ada Alberti sembra avere le idee chiare e il suo oroscopo si appresta ad accontentare un po’ tutti, questi gli aggiornamenti astrali forniti dall’astrologa:

BILANCIA: secondo l’oroscopo di Ada Alberti l’ingresso di Venere nel vostro segno vi farà più bella, risulterete ancora più attraenti del solito, alcune persone possono risultare utili nel vostro lavoro.

SCORPIONE: Mercurio potrebbe crearvi dei disagi a livello lavorativo, non vi siete liberati del tutto di ciò che vi faceva stare male, fate attenzione alle spese.

SAGITTARIO: Venere torna a vostro favore, incontri importanti in arrivo per i single, è tempo di realizzare qualcosa di diverso sul lavoro.

CAPRICORNO: potrebbe nascere qualche difficoltà o problema riguardo alla casa, voi però non disperate perché le cose andranno sempre meglio.

ACQUARIO: vivete un meraviglioso periodo della vostra vita che dovete godervi, amore e divertimento sono al top, potrebbe accadere qualcosa di bello con i figli.

PESCI: gli astri tornano a sorridervi, Marte vi regala la grinta per andare avanti, secondo l’Oroscopo di Ada Alberti presto risolverete in maniera decisiva le difficoltà.