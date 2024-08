Scorpione e Acquario devono stare attenti a un weekend un po’ nervoso e l’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024 consiglia relax! Ci sono anche anche anticipazioni per il mese che si sta per aprire: Capricorno e Pesci saranno super impegnati.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024: le previsioni per la seconda metà dello zodicaco, dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: saluta il passato e vai avanti! Se c’è una persona che ti piace e ricambia i tuoi sentimenti, ricordati che tra poco Venere sarà nel tuo segno e questo ti porterà sensazioni nuove che ti condurranno a voler cancellare tristi trascorsi, se c’è stata una separazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024/ Leone al top e recupero in amore per il Cancro

SCORPIONE: arrivi da 48 ore con una bellissima Luna che oggi è in posizione critica e c’è un piccolo calo. Potresti avere qualche preoccupazione per motivi di famiglia: molti nativi del segno hanno dovuto occuparsi di qualcuno che ha avuto bisogno di cure. Questo weekend è da trascorrere in totale relax.

SAGITTARIO: secondo l’Oroscopo Paolo Fox di domani è probabile che tu abbia compiuto scelte che ti hanno portato più responsabilità e fatica, anche dal punto di vista fisico. Sei un po’ sotto stress e irrequieto. Stai attento alle distrazioni perché per una leggerezza potresti mettere in difficoltà alcuni rapporti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ Il Capricorno è il più concentrato, l'Acquario il più distratto

CAPRICORNO: c’è bisogno di conferme in più. Domani e domenica i sentimenti saranno importanti e a settembre invece sarai totalmente preso dal lavoro.

ACQUARIO: attenzione a questo fine settimana che potrebbe portare qualche difficoltà. L’Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024 ti consiglia di non fidarti di chiunque perché qualcuno potrebbe approfittarsi della tua disponibilità e crearti un problema.

PESCI: sta per aprirsi un mese con tanti impegni, ma anche con tanto amore! Dopo un mese un po’ stressante, tornerà un cielo migliore anche per i sentimenti. Il fine settimana porterà maggiori sicurezze.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ L'Ariete è frenetico e ambizioso e i Gemelli recuperano l'amore