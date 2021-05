Paolo, fratello Valentina Persia/ “A casa mia siamo tutti molto comici”

Valentina Persia, dopo il commovente video messaggio dai figli Carlotta e Lorenzo, ha ricevuto anche una lettera dal fratello, molto probabilmente Paolo, già apparso nello studio di Barbara d’Urso per difendere la sorella. In realtà, oltre a Paolo, Valentina ha altri tre fratelli maschi: “Io nasco in una famiglia di quattro fratelli e mia madre disse: “Basta calcetto, voglio una ballerina” e sono arrivata io”, ha raccontato la comica a Interviste Romane. Valentina Persia può da sempre contare sul sostegno della sua famiglia dopo la morte del suo compagno Salvo e con la nascita dei gemelli: oggi che la comica si trova all’Isola dei famosi 2021, i due bambini sono con la madre e il fratello maggiore Vincenzo. “A casa mia siamo tutti molto comici”, ha detto il fratello in un’occasione.

Valentina Persia/ Awed mente sulla nomination a Ciufoli e lei si infuria!

Paolo Persia: la vita difficile della sorella Valentina

Sulle pagine del settimanale DiPiù Paolo Persia ha confessato che la sorella Valentina ha avuto un passato molto duro: “Ha conosciuto da vicino il dolore. Quello vero. Quello che ti toglie il respiro”. La comica ha perso il compagno Salvo, con cui stava insieme da quattro anni: “È stato un colpo devastante, durissimo”, ha detto Paolo. Salvo, infatti, che soffriva di problemi cardiaci è morto improvvisamente all’età di 41 anni. Valentina Persia ha sofferto molto anche per la morte del padre, nel 2015, a cui era legatissima. “Mia sorella ha avuto una vita drammatica, si è fatta le ossa in famiglia. Noi siamo orgogliosi di lei, ci stiamo appassionando, sembra come quando seguiamo i mondiali di calcio”, ha aggiunto Paolo Persia nel salotto di Domenica Live.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi Vs Valentina Persia: "Triste imitazione di mia mamma"/ "Senza rispetto"Valentina Persia Vs Vera Gemma/ Video, fuorionda all'Isola dei Famosi "Ringraziami.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA