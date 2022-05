Paolo Kessisoglu/ Anche sua moglie è un personaggio noto: ecco chi è

Paolo Kessisoglu ha raggiunto la popolarità in coppia con Luca Bizzarri, con cui è stato protagonista della sitcom “Camera Cafè“, oltre ad avere fatto insieme anche alcune esperienze da conduttore (a “Le Iene” e “Quelli che il calcio“). L’attore, però, non ha mancato anche di lavorare in autonomia, dove ha messo in mostra la sua versatilità.

In merito alla sua vita privata, però, si sa davvero pochissimo, soprattutto per volontà di lui e della moglie di restare lontani dalle luci dei riflettori. L’identità della donna della sua vita, a cui ha giurato amore eterno nel 2003, è però nota. Si tratta di un personaggio ben conosciuto anche dal pubblico Tv: Sabrina Donadel.

Chi è Sabrina Donadel: è lei la moglie di Paolo Kessisoglu

Pur comparendo raramente al fianco del marito nelle occasioni ufficiali, anche la moglie di Kessisoglu è un volto noto del piccolo schermo. Sabrina Donadel è nata il 5 giugno 1970 e ha sempre avuto la passione per il mondo della Tv e della comunicazione. Questa l’ha spinta a diventare giornalista, in un primo momento conducendo il Tg nelle emittenti locali venete.

In breve tempo, però, è arrivata anche la popolarità grazie all’approdo a Mediaset. Qui è stata al timone di programmi di successo come “Village”, “Planet”, “8 mm”, “Rapido” e “Lo stivale delle emraviglie”. Ormai da tempo lavora per Sky, anche se con un ruolo meno in vista rispetto al passato. Qui si occupa soprattutto di cinema e viaggi, oltre a essere autrice di diversi format. Dalla sua vena creativa nato “Planet Collection”, una delle ultime novità della pay Tv, dedicato all’arte contemporanea. La coppia ha una sola figlia, Lunita Maria.

