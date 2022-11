Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a prima vista/ Si lasceranno oggi?

Paolo Lucas e Carolina, Matrimonio a prima vista Italia: un forte contrasto

Paolo Lucas e Carolina proprio non riescono a decollare le cose a Matrimonio a Prima Vista Italia, tra i due che sono in netto contrasto. Le scarse attese di Carolina hanno però trovato diverse conferme dai comportamenti osservati da Paolo Lucas. Nello specifico, quest’ultimo ai suoi occhi risulta troppo possessivo e invasivo, quando lei ricerca principalmente un rapporto all’insegna della fiducia e libertà di pensiero e movimento. Addirittura, l’uomo ha affermato che nelle sue precedenti relazioni non aveva mai trovato contrasti sul tema. A suo dire le donne non hanno mai avuto da ridire sul suo carattere e spesso erano disposte ad adeguarsi alle sue volontà.

Chiaramente, questo discorso ha indispettito ulteriormente Carolina che ha confermato di non avere la minima intenzione di piegare il suo volere alle pretese del consorte, forte della sua personalità decisa e con obbiettivi ben chiari. Dopo le ultime vicissitudini è chiaro che l’ombra della crisi si abbatte prepotentemente sulla coppia. Oltre alla mancanza di feeling fisico, anche le divergenze caratteriali sembrano segnare in maniera negativa l’esperienza di entrambi. Dal web molti concordano nel considerare soprattutto Carolina lontana dal raggiungere un equilibrio; Paolo sembra infatti propenso ad iniziare un percorso serio ma le sue intenzioni si scontrano con la contrarietà della donna. Nella prossima puntata è previsto il ritorno dalla luna di miele con importanti risvolti su come è andato il prosieguo del viaggio e su quali saranno le decisioni di entrambi per il futuro.

Paolo Lucas e Carolina fin da subito col piede sbagliato a Matrimonio a Prima Vista

Paolo Lucas e Carolina sono stati protagonisti lo scorso mercoledì 9 novembre nella tanto attesa quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia. Le coppie iniziano a conoscersi meglio e con il passare del tempo trapelano sempre più motivi di incongruenza e difficoltà, soprattutto per Paolo Lucas e Carolina. Il percorso per i due è partito fin da subito con il piede sbagliato, soprattutto dal punto di vista della ragazza. Il suo giudizio sul consorte non era ottimista al primo impatto e non è sembrato migliorare dopo la luna di miele e i festeggiamenti nuziali. In particolare, anche la madre di Carolina sembrava piuttosto convinta dell’incompatibilità tra i due.

Nonostante tutto, la coppia ha scelto di avventurarsi in questo esperimento coniugale e nell’ultima puntata sono emerse nuove circostanze degne di nota. Il viaggio a Malta ha portato i due a stare a stretto contatto con l’obbiettivo di comprendere se l’ipotetica convivenza fosse possibile. Sarà interessante vedere e capire se i due avranno la forza per uscire da una situazione che sembra non avere una risposta positiva.











