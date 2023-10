Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi dopo la nomination/ “Votandomi sei stata incoerente”

Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi dopo la nomination: ecco cosa è successo

Paolo Masella ha avuto uno scontro con Beatrice Luzzi, dopo che l’attrice di Vivere ha deciso di nominarlo nel corso della puntata del Grande Fratello. Secondo il macellaio romano, Luzzi è stata incoerente con quanto si erano ripromessi ovvero ricominciare da capo la loro conoscenza seppellendo i vecchi rancori.

“Sono cambiati i tuoi modi, mi hai tirato meno frecciatine sei stata più simpatica, sei stata un po’ più nel gruppo. Perchè non dicevi le cattiverie e le frecciatine tue solite” afferma Paolo, poi aggiunge: “Votandomi sei stata incoerente“. L’attrice ha spiegato di essere stata solo se stessa e che le frecciate a cui si riferisce Paolo, sono parte del suo modo di scherzare.

Beatrice Luzzi replica alle accuse di Paolo Masella: “Non avevo motivazioni per votare altre persone”

Beatrice Luzzi ha spiegato il motivo per cui, nonostante la promessa di “reset” nei confronti di Paolo abbia deciso di nominare lui, nel corso della diretta al Grande Fratello: “Io non avevo motivazioni per votare altre persone, trovo poco corretto votare Anna perchè a me non crea problemi. ”

Poi aggiunge: “Sapevo che votando te avrei creato un grosso problema, a me stessa per prima perchè sei un personaggio bello, quadrato, corretto. Però, come al solito, mi sono assunta la mia responsabilità perchè le altre sarebbero state cose minori“. Il macellaio romano continua ad accusare l’attrice di incoerenza sottolineando che, invece, lui non abbia pensato di votarla proprio in virtù di cosa si erano ripromessi: “Continuerò a valutarti” aggiunge concludendo il discorso. Come andrà a finire tra i due inquilini, troveranno un compromesso? Clicca qui per vedere la clip ufficiale.

