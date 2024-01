Paolo Masella contro Alfonso Signorini: “Non mi fai parlare, è un’ora che ci provo”/ Il conduttore sbotta!

Grande Fratello 2023, Giuseppe e Perla e la nottata passata insieme

Al Grande Fratello 2023 si torna a parlare del rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. I due concorrenti hanno stretto una grande amicizia e, come mostra una clip, in una delle ultime notti hanno anche dormito insieme. In realtà non è successo nulla e si è trattato solo di un favore per Paolo e Letizia, che era da tanto che non dormivano assieme ed è stato dunque fatto uno scambio di posti a letto. Questo è bastato, però, per accendere ulteriormente il gossip su Garibaldi e Perla, con Alfonso Signorini che approfondisce la questione.

“Abbiamo dormito con due cuscini in mezzo“, spiega ironica la Vatiero, confermando come con il coinquilino non sia successo nulla. Il conduttore a quel punto replica scherzoso e si rivolge a Brunetti, seduto in studio: “Ah proprio con le barricate! Mirko puoi stare tranquillo“. L’ex volto di Temptation Island, a quel punto, spazza nuovamente via il gossip su un presunto ritorno di fiamma con l’ex fidanzata, spiegando che ora che è single è libera di fare quello che vuole: “Ma io sono tranquillissimo. In realtà Perla è single, può fare quello che vuole“.

Tuttavia, subito dopo questo argomento, si accende un aspro battibecco in diretta tra Alfonso Signorini e Paolo Masella. Il concorrente ha cercato di prendere parola proprio mentre il conduttore del Grande Fratello 2023 stava cambiando argomento, introducendone un altro: “Posso dire due cose per favore?“. Signorini a quel punto gli chiede: “Ma riguardo cosa?“. Il concorrente allora spiega: “Riguardo due argomenti che abbiamo appena discusso“. Il conduttore tuttavia, cercando di velocizzare i tempi, gli fa notare: “Eh ma sei un po’ fuori tempo“.

Il macellaio a quel punto sbotta: “Eh non mi fai parlare, è un’ora che ci provo. Posso dirti adesso la mia?“. Il conduttore è però categorico, i tempi stringono e c’è necessità di introdurre un’altra questione: “No perché sto parlando di un altro argomento“. Il gieffino, di fronte alle resistenze del conduttore, si è così spazientito e ha esclamato: “Eh però che vengo a fare?“. Signorini allora, rispondendogli a tono, ribatte: “Arriverà anche il tuo turno, non mi risulta che ti abbia in passato tolto la parola. Può capitare che in una serata uno parli di meno“.











