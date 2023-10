Paolo Masella e Letizia Petris nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ “Sento le farfalle nello stomaco…”

Grande Fratello 2023: Paolo Masella e Letizia Petris sempre più complici

Al Grande Fratello 2023 lo spazio per nuovi amori c’è sempre; Paolo Masella e Letizia Petris potrebbero davvero diventare una nuova coppia della Casa più spiata d’Italia. L’interesse del macellaio è noto da tempo ma di settimana in settimana i sentimenti sembrano essere cresciuti a dismisura, complice la stretta vicinanza alla coinquilina. Quest’ultima, con una storia importante fuori dal reality, aveva inizialmente e fino a poco tempo fa posto dei paletti che sembravano insormontabili.

Nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato; la lettera ricevuta da Letizia Petris da parte del suo fidanzato sembra averla liberata da qualche freno. Ancora prima, Paolo Masella si era esposto in maniera evidente rispetto al suo interesse nei confronti della giovane concorrente del Grande Fratello 2023. Questi due fattori potrebbero dunque essere decisivi per il prossimo futuro nel merito di una possibile liaison tra i due.

A poche ore dalla diretta della 16a puntata del Grande Fratello 2023, Paolo Masella ha lanciato ulteriori segnali rispetto ai suoi sentimenti nei confronti di Letizia Petris. Il macellaio è sempre stato molto esplicito; non ha infatti mai posto filtri particolari rispetto al racconto delle sue emozioni e dell’interesse nei confronti della coinquilina. Come evidenzia una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del reality, il giovane si è lasciato andare a nuove dichiarazioni che non lasciano spazio a particolari interpretazioni.

“Era da tanto che non stavo così vicino ad una donna; sentire le farfalle nello stomaco, non lo provavo da tanto… Bellissimo, per carità. Cosa significa dormire con lei? E’ il momento in cui tu sei più vulnerabile, non ci puoi stare con chiunque”. Queste le parole di Paolo Masella, in giardino con Massimiliano Varrese; sicuramente nella diretta sarà informata anche Letizia Petris dei sentimenti sempre più maturi del macellaio. Chissà che dopo questa ulteriore dichiarazioni di forte interesse, la concorrente del Grande Fratello 2023 non decida di viversi questa possibilità a pieno e senza limiti imposti dalla relazione costruita fuori dalla Casa più spiata d’Italia.











