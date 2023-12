Paolo Masella innamorato di Letizia Petris?/ “Più andiamo avanti e più diventiamo affiatati e…”

Paolo Masella sempre più innamorato di Letizia: le sue parole

Paolo Masella, nonostante le titubanze di Letizia Petris, è sempre più preso dalla fotografa. In confidenza a Federico, il macellaio romano ci ha tenuto a raccontare la sua storia con Letizia facendo capire quanto sia importante per lui: “Più andiamo avanti e più diventiamo affiatati e questa cosa mi piace. Siamo stati super amici da subito e poi è successo questo. ”

E ancora: “Prima siamo stati amici, poi quando ho capito che mi piaceva lei era fidanzata e io gliel’ho detto mentre era fidanzata. Le dissi che non volevo una risposta ma che volevo togliermi un peso, poi è successo quello che è successo. Si è lasciata e abbiamo cominciato a conoscerci. E ora stiamo insieme. Ho aspettato quel giorno. Volevo renderlo il più felice possibile, che noi ci siamo baciati il giorno del compleanno del padre“.

Paolo Masella e le parole al miele per Letizia Petris: “Dolce e provocante”

Paolo Masella sembra ormai davvero molto innamorato di Letizia Petris, ma lei è ancora piuttosto dubbiosa. Il macellaio romano cerca di dimostrarle sempre di più quanto tenga a lei, dedicandole attenzioni e parole molto belle. Qualche giorno fa, in giardino, Paolo ha elencato le qualità della fotografa provocando in lei imbarazzo.

“Hai un sorriso splendente, un viso che è sia provocante che dolce. Poi hai un’arma molto più forte del tuo aspetto: la tua persona!” ha detto Masella. La reazione di Letizia, sempre titubante, è stata inaspettata: “Mi imbarazzo, non sono abituata!” ha risposto. La fotografa non sembra riuscire a lasciarsi ancora andare e non dà mai molte soddisfazioni nelle sue risposte. Il macellaio riuscirà a conquistare completamente Letizia?

