Paolo Masella non ha mai visto il Grande Fratello prima d’ora?/ Un discorso smentirebbe il macellaio e…

Paolo Masella è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello; il macellaio, negli ultimi giorni, sta facendo spesso parlare di sé per i più svariati motivi. Nelle ultime ore, però, sono molti gli utenti a sostenere che il macellaio abbia mentito riguardo il fatto di non aver mai visto il reality show prima d’ora.

Infatti, parlando con Rosy Chin, Paolo Masella fa un discorso un po’ contorto sulle possibili nomination, i gruppi che si verranno a formare nella casa e le dinamiche con i nuovi concorrenti che verranno presentati venerdì. Insomma, le sue parole sembrano suggerire una conoscenza pregressa dei meccanismi del programma, almeno questa è la sensazione di alcuni utenti che non credono alle sue parole. Che sia davvero uno stratega annunciato? Non rimane che attendere lo svolgimento del reality.

Scusatemi ma fino all’altro ieri il macellaio non aveva detto di non avere i social e soprattutto di non aver MAI visto una puntata del grande fratello???

Va bene che non c’ho mai creduto, ma manco a prenderci per il culo così #GrandeFratello #GFpic.twitter.com/MhCLifGOzC

— soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 12, 2023