Grande fratello 2023, Paolo Masella svela il tatuaggio nascosto/ La confessione hot é virale: torna il trash!

Paolo Masella si direbbe il concorrente piú aggregante, al cospetto dell’occhio pubblico, per iconicità, nel cast dei concorrenti del Grande Fratello 2023, ma intanto una sua verità hot potrebbe rivelarsi compromettente per lui.

Nelle ore che seguono la prima puntata del via al Grande Fratello 2023, il rinnovato gioco della Casa condotto da Alfonso Signorini, il concorrente leader ai voti nelle pagelle che la sottoscritta penna Serena Granato redige su Il sussidiario.net, Paolo Masella, svela il suo tattoo nascosto tra le zone erogene e l’annesso significato altrettanto nascosto. Lo fa in una confessione dal contenuto osé, risqué, che al di là dei consensi dell’occhio pubblico che ora vanta il sexy macellaio moro, romano di Roma e cocco di mamma legato a lei da un inscindibile cordone ombelicale, indubbiamente stride rispetto ai precetti delle linee guida nell’orientamento alla buona condotta improntata sul role-model della TV educativa e dal buon esempio, stabilite ai vertici Mediaset. L’azienda di diffusione reality show facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi.

In confidenza con alcune coinquiline nel gioco, Paolo Masella spiega di avere un tattoo tra le parti intime sul lato B, lasciandosi andare ad allusioni infuocate anche a parole colorite, che sembrano stonare rispetto alla linea editoriale stabilita per il gioco al rinnovato Grande Fratello. La stessa per cui l’entourage di produzione e diffusione del Grande Fratello condannerebbe i momenti TV compromettenti in ogni forma e colore. E la confidenza “incriminata”, non di certo lodevole di grandi meriti, ma dettata da un momento in un “pour parler” nella Casa passerebbe per gli spettatori testimoni nel web, ora, come un assaggio del ritorno al trash made in Grande fratello. Un ingrediente che, in una misura più o meno marcata non manca mai nella ricetta di un reality.

La confidenza hot passa inosservata al vaglio di Grande fratello 2023?

“Sì e lì ho il numero 23. Perché a Roma significa bucio de… colpo di fortuna”, ammette sibillino il gieffino, allusivo al fondoschiena, accennando peraltro a un’espressione dialettale non ammessa di certo alle regole improntate sul bon ton e il buon esempio di casa Mediaset, ma che potrebbero passare come inascoltate al vaglio dell’entourage di produzione e diffusione del Grande Fratello.

Tuttavia, per i romani di Roma come Paolo Masella, il numero del tatuaggio top secret é il simbolo numerale del cosiddetto “bucio de cul*, o per meglio dire ” un colpo di fortuna”. E chissà che non porti realmente fortuna al concorrente interessato, l’espressione compromettente, fino a vederlo classificarsi alla finale per poi conquistarsi la vittoria del Grande Fratello 2023.

