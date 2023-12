Paolo Masella, sorpresa al Grande Fratello: sorella Chantal con la nipotina?/ “Fiera di te”

Grande Fratello, Paolo Masella e il rapporto con la sorella Chantal

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello, sabato 16 dicembre, ci sarà una bellissima sorpresa per uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione, Paolo Masella. Secondo diverse indiscrezioni ad entrare nel reality di Canale5 sarà la sorella Chantal con la nipotina. Il rapporto tra i due fratelli è sempre stato piuttosto conflittuale. La ragazza ha inviato una lettera a Paolo al Grande Fratello alcune settimane fa e descriveva così il loro rapporto: “Sto conoscendo un Paolo che non avevo mai visto, che sa portare sorrisi e sa emozionarsi. Anche se spesso abbiamo avuto punti di vista diversi, ci siamo sempre venuti incontro, rispettando ognuno le decisioni dell’altra.”

Paolo Masella a sua volta sulla sorella ha dichiarato: “Lei è sempre stata più matura di me, sempre” E poi ha aggiunto: “È più paziente, io sono più drastico. Si è preclusa molte cose durante l’adolescenza per crescere me e non smetterò mai di ringraziarla.” La sorpresa per il giovane concorrente del Grande Fratello a cui Alfonso Signorini ha fatto riferimento quasi certamente sarà il tenero incontro con la sorella Chantal e la nipotina.

Paolo Masella: chi sono i genitori Danilo e Sandra e la sorella Chantal

Paolo Masella, concorrente del Grande Fratello, è un giovane macellaio che lavora nell’attività del nonno. Ha un ottimo rapporto con la madre Sandra tanto da aver rivelato in più di un’occasione di aver partecipato al Grande Fratello con l’obbiettivo di realizzare uno dei suoi più grandi sogni: far smettere alla madre di lavorare. Totalmente opposto, invece, è il rapporto del giovane con il padre Danilo soprattutto a causa dei problemi con l’alcool di quest’ultimo. Paolo sul padre ha rivelato: “Mio padre quando beve è il più cattivo del mondo. Per me è solo il padre di mia sorella” A completare il quadro familiare c’è la sorella maggiore Chantal, molto diversa caratterialmente rispetto a lui.

Ieri Paolo Masella ha festeggiato il suo 26° compleanno con una festa a tema Antica Roma nella Casa del Grande Fratello. Il giovane ha confessato di non amare molto i compleanni e che di solito lo festeggia con la madre e la sorella, nel reality invece ha avuto una grande festa ed anche una lettera commovente di Letizia Petris. E la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini ha deciso di fargli un regalo facendogli incontrare delle persone care.











