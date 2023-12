Paolo Masella compie gli anni al Grande Fratello 2023 / Lo speciale gesto di Letizia Petris nella Casa

Paolo Masella spegne le candeline nella casa del Grande Fratello: arriva una sorpresa per il gieffino

Per Paolo Masella è tempo di festeggiare nella casa del Grande Fratello 2023. Il giovane macellaio romano spegne 26 candeline e i suoi compagni di gioco hanno deciso di dedicargli un momento speciale, in primis Letizia Petris, che fin dai primi giorni di reality vive un legame molto particolare con il compagno di gioco. E il compleanno di Paolo Masella ha avuto un tocco di emozione supplementare proprio grazie a Letizia, che gli ha fatto un regalo davvero sorprendente. Mentre Paolo era impegnato ad abbracciarla, lei ha chiesto di aprire il dono.

Leggendo le parole sulla maglietta bianca regalata da Letizia, Paolo Masella ha mostrato grande emozione. È stato anche il momento in cui Paolo ha precisato che la canzone che aveva dedicato a Letizia era stata composta quando lei aveva ancora una relazione fuori dalla Casa. Questo quanto scritto da Letizia a Masella, tornando anche sulla loro controversa storia che stanno vivendo nella Casa. “Non so com’è iniziata e non so come finirà, ma di una cosa sono certa. Voglio augurarti buon compleanno, la vita con noi due non è stata buona ma oggi siamo qui a festeggiare il tuo compleanno” le parole di Letizia a Paolo Masella al Grande Fratello 2023. Nella casa è poi scattata una festa ad ambientazione storico romana, con tanto di abbigliamento d’epoca per i vari inquilini del loft di Cinecittà. Sui social sono arrivati anche i messaggi di auguri per Paolo da parte dell’amica Angelica Baraldi e di Mirko Brunetti.

La complicata storia con il padre: il racconto di Paolo Masella

Nel corso della sua avventura nella casa del Grande Fratello 2023, Paolo Masella ha avuto anche l’occasione per riflettere sul suo complesso rapporto con il papà. Poche settimane fa l’uomo ha indirizzato una lettera a Paolo evidenziando gli errori commessi negli anni e facendo mea culpa.

Questo quanto scritto in una lettera indirizzata dal signor Danilo al figlio Paolo Masella al Grande Fratello 2023: “Credo che questo tuo percorso mi abbia fatto capire i miei sbagli: è la prima lettera che scrivo nei miei 60 anni e la dedico a te. Sai quanto ti voglio bene, ultimamente sono state dette molte cose sul mio conto; alcune vere ed altre esagerato. Mi dispiace che ai tuoi occhi mi sono dimostrato vulnerabile e debole, spero che questa mia lettera ti faccia capire che non sto scherzando. Come sempre sono orgoglioso di te, fai il tuo percorso al meglio. Mi manchi molto, non vedo l’ora di abbracciarti”. Paolo Masella ha mostrato, forse per la prima volta, una volontà di apertura nei confronti del padre.

