Paolo Mengoli/ Incontro con moglie Claudia Pezzoni “grazie alla Nazionale cantanti”

Il cantante Paolo Mengoli sarà ospite oggi del programma C’è tempo per… su Raiuno. Per lui si tratta di un ritorno gradito dopo essere stato ospite nelle passate settimane, a due giorni dal suo settantesimo compleanno. Lo scorso 14 agosto, infatti, per Mengoli è stato un giorno di festa. Un traguardo per lui importante e in qualche modo inaspettato, come aveva dichiarato proprio al programma di Anna Falchi e Beppe Convertini. Grazie alla sua passione per lo sport, Mengoli gode a 70 anni di una ottima forma: “Mi diverto ancora, gioco, anche con mia moglie a volte sembro un bambino”, aveva dichiarato. Era il 2015 quando Paolo Mengoli convolò a nozze con Claudia Pezzoni, noto avvocato di Parma che fu al fianco della famiglia Onofri dopo il rapimento del piccolo Tommy. In quella festosa circostanza, ricorda Gazzetta di Parma nell’edizione online, ai tanti professionisti del foto parmese di unirono anche molti noti artisti del calibro di Andrea Mingardi, testimone dello sposo, Valerio Merola e Franco Colomba, ex allenatore del Parma, ma anche politici locali. Una cerimonia perfetta se non fosse che proprio nel momento dello scambio degli anelli questi ultimi sembravano non volessero entrare: “Significa che non dovranno più uscire”, si scherzò.

PAOLO MENGOLI E L’AMORE PER CLAUDIA PEZZONI

La storia d’amore tra il cantante Paolo Mengoli e la moglie Claudia Pezzoni ebbe inizio nel 2006. All’epoca fu organizzata una partita di calcio della Nazionale cantanti in memoria del piccolo Tommy Onofri e proprio Mengoli è uno dei fondatori della Nazionale di calcio che riunisce vari artisti. Paolo ricorda ancora oggi quell’incontro: “fu piacevole ed intenso. Quando Claudia seppe il mio nome disse che la Nazionale cantanti avrebbe potuto mandare uno famoso a fare promozione”. Da quel giorno però tra i due scoppiò l’amore che li portò circa dieci anni dopo al matrimonio e ad una storia che prosegue ancora oggi. Anche di recente, nella trasmissione di Raiuno, il cantante ha ricordato di giocare ancora a calcio nella Nazionale da lui fondata insieme ad un altro grande artista, Gianni Morandi, come lui uno sportivo: “Noi ci sentiamo spesso, parliamo di tutto, parliamo del Bologna…”, ha dichiarato in merito Mengoli.



