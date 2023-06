Paolo Noise, come sta dopo l’Isola?/ “Ho deciso di spostare il mio ricovero. Non voglio compassione”

Paolo Noise, come sta dopo l’Isola dei Famosi 2023? I chiarimenti dello speaker

Sono ormai trascorse alcune settimane dalla decisione di Paolo Noise di abbandonare l’Isola dei Famosi 2023. Una decisione in realtà costretta da problemi di salute a quanto pare importanti, a causa dei quali lo speaker dovrà sottoporsi a cure e anche a un ricovero. Ma di cosa si tratta e come sta oggi Noise?

È stato proprio lo speaker radiofonico a tornare sull’argomento con un lungo post su Instagram in cui ha scritto: “La mia scelta di non entrare nel dettaglio del mio stato di salute o nei dettagli più intimi della mia fragilità, credo che sia il gesto più giusto per un uomo di spettacolo”. E ha aggiunto: “Non accetterò mai la compassione di nessuno e nemmeno ne sentirò mai il bisogno. C’è chi sta affrontando il peggio nella vita e di certo non sfrutterò mai una caduta per fare spettacolo e hype dietro la mia carriera, che spero abbia ben altro per rendere fiero chi mi ama”.

Paolo Noise annuncia: “Ho deciso di spostare il mio ricovero di 3 settimane, ecco perché”

Paolo Noise ha dunque voluto fare chiarezza rispetto alle ultime notizie uscite sul suo conto: “Ci tenevo a fare questo post, per mettere a tacere una volta per tutte, tutti coloro che pensano che mi sia tirato indietro o abbia mollato, solo perché ho avuto l’eleganza di non fare la vittima ma abbia proseguito con il sorriso a fare ciò che mi viene meglio, ovvero donare allegria in ogni forma di espressione che conosca.”

Noise ha infine rivelato di aver deciso di posticipare il suo ricovero “di almeno 3 settimane” e “tornare a lottare fianco a fianco con i miei colleghi dello @zoodi105official.” Così ha concluso: “Non lo faccio per la gloria o perché sono irresponsabile, ma perché sento istintivamente che sia la cosa più giusta, sia nei confronti di marco che sta a 9.000 km in mezzo alla sabbia a patire, sia nei confronti di @fabioalisei e tutto il gruppo che per più di un mese si è sobbarcato un lavoro immane per portare avanti la baracca. Mi sento più forte e in forma che mai, sono sereno mentalmente e ben accudito dai miei cari.”

